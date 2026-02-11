La Fundación San Rafael entrega en A Coruña su Premio Rafael Hervada al científico César de la Fuente

La Fundación San Rafael celebró esta tarde, miércoles 11 de febrero, el acto de entrega del XXXI Premio Rafael Hervada a la Investigación Biomédica en el salón de actos del Hospital San Rafael, en A Coruña.

En esta edición, el galardón recayó en el científico gallego César de la Fuente, una de las figuras más innovadoras en el ámbito de la biotecnología y la biología computacional a nivel mundial.

El eje temático de esta XXXI edición, "Transformación digital en medicina", respondió a la necesidad de fomentar el estudio y la evaluación crítica de herramientas como la inteligencia artificial, la telemedicina, la monitorización remota de pacientes o el análisis de datos clínicos a gran escala. Asimismo, la convocatoria puso el acento en la importancia de promover un enfoque ético, integrador y humano de estos avances, prestando especial atención a cuestiones clave como la equidad digital, la protección de datos y el sesgo algorítmico.

Durante su intervención, Javier Peña, secretario del Consejo de Administración, trasladó en nombre de Dña. Benigna Peña, presidenta del Hospital San Rafael y de la Fundación San Rafael, el agradecimiento a las autoridades y asistentes, subrayando que este premio "representa nuestra vocacional aportación al fomento de la investigación biomédica y pretende contribuir al progreso de la comunidad científica y, por ende, a mejorar el bienestar y la salud de las personas".

Peña recordó que hace diez meses se celebró una convocatoria especial con motivo de la trigésima edición del galardón y del 55 aniversario del Hospital, bajo el lema "Humanización en Salud", y destacó que la actual edición supone "la continuidad natural" de esa trayectoria. "La transformación digital de la medicina no solo no supone una incoherencia con nuestra historia, sino que es su evolución lógica", afirmó.

En este sentido, señaló que la medicina combina "la experiencia individual de cada profesional" con "el análisis estructurado de millones de datos que enriquecen y complementan esa experiencia", insistiendo en que "la transformación digital no sustituye al médico; todo lo contrario, aumenta su capacidad".

"El Hospital San Rafael, fundado en 1969 con la vocación de ofrecer una medicina de calidad, cercana y profundamente humana, continúa más de medio siglo después con ese mismo espíritu, afrontando los cambios científicos, sociales y tecnológicos que han transformado el ejercicio de la medicina", añadió.

El acto contó también con la presencia del Prof. Dr. Ángel Carracedo Álvarez, presidente del Tribunal Calificador de esta XXXI edición. El Tribunal estuvo compuesto además por el Dr. Eloy Fernández Corral, el Dr. Ángel Concha López, el Dr. Gonzalo Peña y el Dr. Francisco Blanco, quienes fueron los encargados de evaluar las candidaturas presentadas en esta convocatoria.

Uno de los científicos más destacados a nivel mundial

César de la Fuente (A Coruña, 1986) está considerado uno de los científicos más brillantes e innovadores a nivel mundial en la vanguardia de la biotecnología y la biología computacional. Se licenció en Biotecnología por la Universidad de León y, gracias a una beca de la Fundación "la Caixa", se doctoró en Microbiología e Inmunología por la University of British Columbia (Canadá). En la actualidad, es director del Grupo de Biología de Máquinas y profesor asociado en la Universidad de Pennsylvania.

Durante el acto, el premiado impartió la conferencia magistral, centrada en el papel de la inteligencia artificial y la computación avanzada en el desarrollo de nuevas terapias y en la aceleración del descubrimiento científico.

"Hoy reconocemos a un investigador que ha dedicado su talento a ampliar las fronteras del conocimiento biomédico. Su trabajo extraordinario tendrá un impacto real en la mejora de vida de las personas", concluyó Javier Peña.

La ceremonia contó con la intervención del rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao Abad, y del conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño. El acto fue clausurado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey García.

El Premio Rafael Hervada, de carácter internacional, reconoce anualmente trabajos de excelencia en el campo de la biomedicina y, con esta nueva edición, la Fundación San Rafael refuerza su papel como entidad impulsora del conocimiento y el pensamiento biomédico de vanguardia.

Abierta la convocatoria 2026: "Exposoma, cambio climático y enfermedad"

La Fundación San Rafael abre la convocatoria de la 32ª edición del Premio Rafael Hervada, que en 2026 centrará su temática en "Exposoma, cambio climático y enfermedad", un ámbito emergente de investigación que integra el estudio de las exposiciones ambientales, químicas, físicas, sociales y conductuales acumuladas a lo largo del ciclo vital y su interacción con la susceptibilidad biológica individual.

La evidencia científica actual señala que una proporción significativa de la carga global de enfermedad está asociada a factores ambientales modificables, como la contaminación atmosférica, el estrés térmico, la degradación de los ecosistemas y otros efectos derivados del cambio climático. En este contexto, el enfoque del exposoma permite analizar estas exposiciones de forma sistémica y multidimensional, incorporando herramientas ómicas, biomarcadores y modelos de salud poblacional.

El Premio Rafael Hervada reconocerá proyectos de investigación que contribuyan a avanzar en el conocimiento de estos determinantes ambientales de la salud, con el objetivo de desarrollar estrategias de prevención primaria, detección precoz y medicina personalizada. Con esta convocatoria, la Fundación San Rafael refuerza su compromiso con una investigación traslacional, innovadora y orientada a generar conocimiento aplicable que anticipe los principales desafíos sanitarios del siglo XXI.