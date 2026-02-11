La empresa gallega que recupera para las mujeres científicas "el lugar que siempre fue suyo"

El papel de la mujer en la ciencia está fuera de toda duda, pero durante muchos años (demasiados) se quedaron fuera del foco y de la foto. Ahora, una empresa gallega ha lanzado un proyecto a través del que recupera para las mujeres científicas "el lugar que siempre fue suyo", haciendo que la historia sea más justa.

Ingenyus ha lanzado Unmapped, una experiencia interactiva "en la que, con solo un dedo, puedes hacer la historia de la ciencia un pelín más justa". La firma con sede en A Coruña invita a la ciudadanía a deslizar y editar imágenes icónicas para devolver a las científicas al sitio al que pertenecen por su aportación en diferentes ámbitos.

La empresa tiene en su web una sección que permite arrastrar un divisor sobre una imagen conocida y protagonizada por hombres para incluir a las mujeres que también deberían haber aparecido en ella. Rosalind Franking, Jocelyn Bell o Madame Wu son algunas de las científicas que recuperan su lugar.

"Porque lo que no se cuenta, no existe. Y todavía quedan muchas historias que merece la pena volver a mirar", señala la empresa en un post de LinkedIn. Lanza así una campaña con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra hoy, 11 de febrero.

Devolver el lugar que les corresponde

"Durante décadas, la historia de la ciencia se escribió dejando fuera a muchas de las personas que la hicieron posible. Y no porque no estuvieran allí, sino porque su trabajo no quedó registrado, acreditado ni documentado. Es momento de devolver el lugar que corresponde a todas aquellas científicas que quedaron en el camino", señala Ingenyus.

Así, la empresa señala que pese al avance de la ciencia, su historia todavía presenta muchas ausencias. "Imágenes icónicas, premios, descubrimientos y celebraciones que fijaron la memoria colectiva, dejaron fuera a mujeres clave. Pero sus aportaciones existieron: lo que no existió fue el reconocimiento", recoge su web.

Unmapped es un ejercicio de restitución simbólica a través del que la firma selecciona fotografías históricas de la ciencia y hace visible aquello que nunca se documentó, como las aportaciones de Rosalind Franklin, Emmy Noether o Katherine Johnson y Margaret Hamilton.

Un ejemplo es el de los ganadores del Premio Nobel de 1957, Chen-Ning Yang y Tsung-Dao Lee, que posan en una foto como responsables del descubrimiento que demostró la violación de la paridad, uno de los hitos de la física del siglo XX. En la imagen falta Chien-Shiung Wu, cuyos experimentos fueron decisivos para validar la teoría.