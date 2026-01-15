El IDIS y Galicia Sur de Santiago analizan el IGF-2 como potencial biomarcador en trastornos mentales

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2022 aproximadamente una de cada siete personas vivía con algún trastorno mental, siendo la depresión, la esquizofrenia y el trastorno bipolar algunas de las patologías con mayor impacto clínico, social y económico.

El investigador del IDIS Roberto Carlos Agís-Balboa explica que se trata de “enfermedades complejas, donde influyen diferentes factores, como la predisposición genética, el ambiente o aspectos psicosociales. Pese a ello, su diagnóstico continúa siendo fundamentalmente subjetivo al carecer de biomarcadores objetivos que ayuden a detectar, caracterizar o monitorizar la enfermedad”.

De ahí la relevancia de la tesis presentada por el investigador Carlos Fernández Pereira y dirigida por el propio Agís Balboa y Saida Ortolano bajo el título El factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2 (IGF-2) como potencial biomarcador periférico en tres trastornos psiquiátricos: esquizofrenia, trastorno depresivo mayor y trastorno bipolar.

El trabajo fue realizado en el Instituto de Investigaciones Sanitarias del Galicia Sur en el Hospital Álvaro Cunqueiro entre los años 2020-2025.

Roberto Agís explica que “la neurobiología ha tratado de explicar las bases que subyacen a estas enfermedades con hipótesis como la dopaminérgica en esquizofrenia o la monoaminérgica en la depresión.

No obstante, estas ideas se quedan cortas porque al estudiar estas condiciones encontramos que existen un montón de mecanismos biológicos alterados como disfunción mitocondrial, neuroinflamación, alteraciones relacionadas con el metabolismo lipídico o de la glucosa, etc.”.

Candidato para la investigación biológica en psiquiatría

El investigador señala la importancia de estudiar el sistema IGF, formado por los ligados IGF-1 e IGF-2, y distintas proteínas de unión (IGFBPs) y los receptores IGF-1R e IGF-2R.

“El sistema IGF ha emergido como un posible candidato para la investigación biológica en psiquiatría, dadas sus funciones de neuroprotección, plasticidad sináptica y regulación del neurodesarrollo y también a su potencial integrador afectando varios de los posibles mecanismos alterados en los trastornos psiquiátricos”, explica.

La tesis de Fernández Pereira constituye la primera investigación en España que analiza de forma conjunta IGF-2 y varias IGFBPs en tres trastornos psiquiátricos mayores, combinando estudios transversales y longitudinales en pacientes con esquizofrenia, trastorno depresivo mayor y trastorno bipolar.

Esquizofrenia, depresión mayor y trastorno bipolar

Las principales aportaciones de la tesis en esquizofrenia fue encontrar niveles plasmáticos de IGF-2 reducidos en el primer episodio y con un aumento significativo tanto en ese como en IGFBP-7 tras iniciar tratamiento con antipsicóticos.

En pacientes con múltiples episodios en tratamiento estable, los niveles de IGF-2 se encuentran elevados respecto a controles. Estos hallazgos sugieren que IGF-2 podría reflejar tanto alteraciones iniciales del neurodesarrollo como responder al tratamiento antipsicótico.

En pacientes con depresión mayor, Fernández Pereira encontró que IGF-2 aparece significativamente elevado en comparación con sujetos sanos.

Tras unas tres semanas de tratamiento antidepresivo, IGF-2 desciende, acercándose a los valores de control. El trabajo constituye el primer estudio en humanos en evaluar de forma específica el papel de IGF-2 como biomarcador periférico en depresión.

Dado que IGF-2 puede atravesar la barrera hematoencefálica, los resultados apoyan la hipótesis de un posible mecanismo compensatorio, según la cual el aumento periférico de IGF-2 podría actuar como una reserva destinada a incrementar los niveles reducidos a nivel encefálico.

En pacientes con trastorno bipolar en episodio maníaco, no se observaron diferencias estadísticas en IGF-2 pero sí disminuciones claras en IGFBP-3 e IGFBP-5, proteínas clave para la estabilidad de las IGF en circulación.

Además, el marcador inflamatorio MCP-1 se encuentra elevado en fase maníaca y se normaliza tras el tratamiento. Estos resultados sugieren una interacción entre factores neurotróficos e inflamación en el trastorno bipolar.

Conclusiones

La tesis de Fernández Pereira indica que, pese a la escasez de evidencia sobre IGF-2, los resultados disponibles apuntan a que muestra alteraciones consistentes, dependientes del tratamiento que podrían convertir el sistema IGF en un candidato relevante para la futura psiquiatría de precisión.

El trabajo propone seguir explorando IGF-2 en esquizofrenia para dilucidar si se trata de una reducción ocasionada por el estallido agudo del primer episodio o si es una alteración ligada al neurodesarrollo que podría estar ya presente en etapas prodrómicos de la enfermedad y tener un potencial papel predictivo. Podría ser de utilidad para monitorizar el seguimiento al tratamiento psicofarmacológico.

Fernández Pereira subraya la necesidad de cautela a la hora de interpretar los resultados y que sigue siendo necesario apostar por estudios multimodales que integren biomarcadores periféricos, neuroimagen, genética y transcriptómica para avanzar hacia modelos más integradores, objetivos, en aras de “neurobiologizar” la psiquiatría actual, para poder complementar satisfactoriamente el incalculable valor del modelo clínico actual.