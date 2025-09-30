Pablo Núñez, reelegido como delegado del Colegio Oficial de Geólogos de Galicia

El Colegio Oficial de Geólogos en Galicia ha reelegido a Pablo Núñez como delegado con el objetivo de consolidar un liderazgo multidisciplinar e influencia en el ámbito europeo. El geólogo gallego ocupa también el puesto de geólogo y responsable de Relaciones Institucionales de Cobre San Rafael, la empresa que impulsa el proyecto en la mina de Touro

Además, Núñez asume también la tesorería de la Federación Europea de Geólogos, cargos que combina con trabajos en áreas de patrimonio, ingeniería y gestión de riesgos naturales.

"La sociedad gallega demanda cada vez más de las instituciones el estudio y remediación de procesos geológicos activos", ha afirmado el delegado tras su reelección.

Manteniendo el cargo, Núñez ha asegurado que su intención pasa por tener "más fuerza, más nombre y que se hable más de nosotros. La geología gallega es muy rica y tiene la potencialidad de albergar recursos minerales de primera necesidad y gran magnitud para la industria".

Entre sus líneas de trabajo destaca la investigación de recursos minerales estratégicos, la protección del patrimonio geológico gallego y el impulso de las energías renovables.

En los últimos años, el Colegio ha presentado a los partidos políticos medidas para valorar los recursos minerales, el turismo geológico, la prevención de desastres naturales, la investigación en radón o la cartografía sísmica además de medidas de protección biológica y conservación del patrimonio.