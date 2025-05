El Citeni de la Universidade da Coruña publica un estudio pionero sobre polímeros semiconductores

El Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni) de la Universidade da Coruña ha publicado en la prestigiosa revista Advanced Functional Materials un estudio sobre polímeros semiconductores en el que se describe por primera vez su fase sólida. Esta investigación supone un avance hacia tecnologías más limpias y sostenibles debido al uso de estos materiales en energía solar y en la electrónica flexible y la bioelectrónica.

En el contexto actual, frente a las tecnologías fotovoltaicas convencionales la energía solar orgánica surge como complemento con células solares que se fabrican con materiales plásticos, lo que les permite ser ligeras, flexibles y potencialmente más sostenibles. Estos dispositivos, según explica la propia UDC, dependen de los polímeros semiconductores, que son materiales plásticos con propiedades electrónicas, con un rendimiento ligado a su estructura molecular interna.

Este material es el objeto de investigación de un estudio internacional liderado desde el Laboratorio de Polímeros Funcionales del Citeni, dirigido por el investigador Javier Martín y con sede en el Campus Industrial de Ferrol de la UDC.

Las claves del estudio gallego sobre polímeros semiconductores

En el estudio, publicado en Advanced Functional Materials con el título Decoding the Structure of Benzodithiophene Polymers for Hight-Efficiency Organic Solar Cells, se desvela por primera vez una nueva forma de organización molecular que tiene lugar en estos materiales. Se trata de una mesofase sólida intermedia entre la orden cristalina y la desorden amorfa.

La investigación revela que los materiales de los polímeros semiconductores de tipo push-pull tienen una estructura entre amorfa y cristalina. Martín, investigador principal, explica que "a organización destas fases no polímero, observada ao microscopio, aseméllase a un prato de fideos onde coexisten agrupacións ordenadas con outras máis desordenadas". La confirmación experimental de esas partes más desordenadas es uno de los grandes avances de este estudio.

Además, el documento señala que los polímeros de mayor rendimiento, como el D18 y el PM6, presentan una proporción menos de esas regiones desordenadas. Esto podría explicar su mayor eficiencia.

Con este conocimiento, se facilitan futuras investigaciones centradas en la mejora de tecnologías solares orgánicas.

Aparte de las aportaciones a la investigación, este estudio permite sentar las bases para diseñar polímeros más estables, eficientes y ligeros aplicables a la energía solar, a la electrónica flexible y a la bioelectrónica. En definitiva, a tecnologías más limpias y sostenibles.

Desde el Laboratorio de Polímeros Funcionales del CITENI, contribuyeron como coautores al estudio Matteo Sanviti, Xabier Rodríguez, Jesika Asatryan y Jaime Martín.

Junto al equipo de la UDC, también participa personal investigador de centros e instituciones como la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), POLYMAT, el Donostia International Physics Center (DIPC), el Centro de Física de Materiales (CSIC-UPV/EHU), el Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS) de la Universidad de Santiago de Compostela, el ALBA Synchrotron, a Chalmers University of Technology (Suecia) y la North Carolina State University (EUA).