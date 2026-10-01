Regresa la Fiesta del Cine este octubre de 2026 con entradas a 3,50 euros en los cines de Galicia

Desde el 19 al 22 de octubre vuelve la Fiesta del Cine con entradas al precio de 3,50 euros en cualquier película disponible en la cartelera. En Galicia, son 17 los cines en los que se puede disfrutar de esta promoción con alternativas en todas las provincias gallegas.

La iniciativa, organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Ministerio de Cultura continúa siendo un éxito de espectadores. Para esta edición de otoño no será necesario acreditarse en la web de la Fiesta del Cine.

Entradas a 3,50 euros este otoño

La Fiesta del Cine regresa este octubre con una nueva edición que permitirá disfrutar durante cuatro días de las películas en cartelera por 3,50 euros. La pasada edición de primavera reunió a 1.352.668 espectadores, la cifra más alta registrada en esta estación desde 2019 y un 4,3% más que la convocatoria celebrada en junio de 2025.

Este otoño, la XXVII edición llega además en un momento de especial interés para los aficionados al cine, con títulos como La bola negra, de los Javis, entre los estrenos que están generando mayor expectación. También hay otras grandes producciones como Vengadores: Endgame (2026), la última de Brad Pitt, En el corazón de la bestia, o El ser querido, protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo.

El precio es de 3,50 euros. No obstante, las sesiones en 3D, las salas especiales y las butacas VIP pueden tener un coste adicional, en función de las condiciones de cada cine.

En total, más de 330 cines de toda España se suman a esta iniciativa. En Galicia participan 17 salas, distribuidas entre las cuatro provincias gallegas.

Cines de Galicia en los que disfrutar de la Fiesta del Cine

A Coruña

A Coruña: Cantones Cines

A Coruña: Cinesa de Marineda City

Carballo: Cines Bergantiños

Cee: Cines Xunqueira

Ferrol: Duplex Cinema

Narón: Odeón Multicines

Ribeira: Cines Barbanza

Santiago de Compostela: Cinesa de As Cancelas

Lugo

Lugo: Cines Cristal

Lugo: Cine Yelmo As Termas

Monforte de Lemos: Cines Hollywood

Pontevedra

Pontevedra: Cinexpo

Vigo: Cine Yelmo Vialia Vigo

Vigo: Cine Yelmo Vigo

Vigo: Ocine Premium Gran Vía

Vilagarcía de Arousa: Cines Gran Arousa

Ourense