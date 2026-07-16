Netflix busca actores en Galicia para pequeñas partes de la serie 'Animal' protagonizada por Luis Zahera: remunerado

La serie Animal fue un completo éxito de Netflix que llegó a ser número 1 durante varios días en tres países, España, Argentina y Uruguay. Tal fue el fenómeno en el que se convirtió, que ya se ha desvelado que la serie contará con una tercera temporada en pleno rodaje de su segunda entrega.

Si eres actor/actriz y estás buscando la oportunidad que necesitas, quizá este es tu momento. Se ha abierto un casting para profesionales que tengan experiencia en el mundo de la interpretación para pequeñas partes de la serie. Eso sí, debes cumplir una serie de requisitos que te detallamos a continuación.

Casting para pequeñas partes de la serie 'Animal'

Luis Zahera, protagonista de la serie 'Animal' Netflix

La serie Animal ha abierto un nuevo casting para actores y actrices que interpretarán pequeñas partes. El casting está dirigido exclusivamente a personas mayores de edad que residan en Galicia y cuenten con experiencia previa en interpretación o formación actoral.

Además, será imprescindible disponer de videobook o de escenas grabadas para que el equipo de casting pueda valorar cada candidatura.

Es una excelente oportunidad para compartir rodaje con Luis Zahera, uno de los actores gallegos más reconocidos del panorama audiovisual.

La serie fue uno de los grandes lanzamientos de Netflix, y todo apunta a que sus siguientes temporadas serán otro boom, por lo que supone la oportunidad perfecta y una ocasión súper atractiva para intérpretes que quieran ganar experiencia en una producción de gran alcance.

La organización ha recordado que las inscripciones solo podrán realizarse a través del formulario disponible en las historias destacadas de su Instagram (@galicia_casting). Asimismo, ha pedido a los interesados que no envíen consultas por WhatsApp sobre la convocatoria, ya que no se responderán dichos mensajes.

Si cumples los requisitos y quieres probar suerte, presenta tu candidatura para formar parte del equipazo de Animal junto a enormes profesionales de la interpretación y en una plataforma de éxito como Netflix.