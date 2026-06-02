Netflix vuelve a fijarse en Galicia: este pueblo será escenario de la última temporada de "Machos Alfa"

Galicia continúa siendo uno de los principales escenarios de numerosas producciones audiovisuales, tanto series como películas. En esta ocasión, la popular comedia Machos Alfa, de los hermanos Caballero, Alberto y Laura, ha elegido el municipio de Portomarín (Lugo) para rodar algunas escenas de su próxima temporada.

Tras el estreno de la quinta temporada, Netflix confirmó hace más de un mes que la sexta será su última entrega. El rodaje ya está en marcha y, durante la jornada de ayer, vecinos y visitantes pudieron ver por las calles de Portomarín a gran parte del equipo artístico y técnico, una presencia que no pasó desapercibida y que despertó gran expectación en la localidad.

'Machos Alfa' en Galicia

El propio concello de Portomarín confirmó el rodaje de la popular serie de Netflix a través de sus redes sociales. Desde el consistorio se informó de restricciones puntuales de estacionamiento en varias calles de la localidad "por mor dunha grabación da serie de televisión Machos Alfa".

El anuncio despertó gran expectación entre los vecinos, que en el día de ayer se acercaron para ver de cerca el despliegue del equipo de producción y a algunos de los rostros más conocidos de la ficción.

De esta forma, Galicia volverá a tener un papel destacado en una gran producción audiovisual, convirtiéndose en uno de los escenarios de la sexta y última temporada de Machos Alfa. La entrega final constará de 10 episodios y ha sido creada por Alberto Caballero y Laura Caballero, quien también dirige, y producida por Contubernio Films.

La nueva temporada retomará las historias de Pedro, Raúl, Santi y Luis, cuatro hombres que aspiraban a convertirse en el ejemplo perfecto de la nueva masculinidad, pero que han terminado siendo un manual de todo lo que no se debe hacer. En esta despedida, los protagonistas intentarán ser hombres renovados, padres ejemplares y aliados impecables, aunque, una vez más, el proceso de deconstrucción no se lo pondrá fácil.

Lugares en los que se ha visto al elenco de la serie

Con motivo del rodaje de la serie, varios de sus protagonistas han sido vistos en distintos puntos de Galicia, especialmente en Santiago de Compostela. Uno de los establecimientos que ha compartido su paso por la ciudad ha sido el Café bar Alborada da Veiga, que publicó una fotografía junto a Fele Martínez, Kira Miró y Raúl Tejón, tres de los rostros más conocidos de la popular comedia.

"Gracias por dejarse caer por @alboradadeveiga y traer con vosotros esa naturalidad que en pantalla parece magia y en persona resulta que también lo es. Os esperamos siempre que queráis. La casa es vuestra", compartió el establecimiento en sus redes sociales.

Otro de los lugares que ha recibido la visita del equipo de Machos Alfa ha sido Ozone Gym, también en Santiago de Compostela. El gimnasio compartió varias imágenes junto a Fele Martínez y Raúl Tejón, aunque aseguró que fueron más los actores y actrices de la serie los que pasaron por sus instalaciones durante los últimos días.