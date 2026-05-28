Luis Zahera brilla en Netflix con una de sus series más icónicas: 2 temporadas e ideal para ver en familia

No cabe duda de que Luis Zahera es uno de los actores gallegos más queridos de todo el país. Su talento, su cercanía y su espontaneidad lo han convertido en uno de los actores favoritos del público.

Inmerso en el rodaje de la nueva temporada de la exitosa serie Animal, su versatilidad sigue permitiéndonos disfrutar de personajes muy distintos interpretados por él. Y, mientras esperamos el estreno de la nueva entrega, en las plataformas de streaming hay varias opciones -tanto series como películas protagonizadas por Zahera- con las que hacer un buen maratón.

Una de las series más exitosas de Luis Zahera

Las plataformas de streaming tienen muchas ventajas y una de ellas es la posibilidad de revivir la emoción de disfrutar de series que en su día se emitieron en cadenas generalistas. Gracias a ellas, podemos verlas cuando queramos, donde queramos y tantas veces como nos apetezca.

Esto permite que los verdaderos amantes de un género concreto o de determinados actores y actrices puedan disfrutar sin descanso de sus producciones favoritas. En este sentido, destacan las numerosas obras protagonizadas por Luis Zahera disponibles en distintas plataformas. Entre ellas sobresale la icónica serie Vivir sin permiso, disponible en Netflix, y que fue emitida originalmente en Telecinco entre 2018 y 2020.

Vivir sin permiso es una serie que está basada en un relato del escritor Manuel Rivas y aborda el tema del narcotráfico en Galicia.

Cuenta con dos temporadas: la primera tiene 13 capítulos y la segunda, 10. En total, una opción perfecta para hacerse un buen maratón y disfrutar al máximo del increíble dúo formado por José Coronado y Luis Zahera, quienes también coincidieron en la popular serie Entrevías.

¿Quién no recuerda a Nemo Bandeira (José Coronado) y a Ferro (Luis Zahera)? En Vivir sin permiso, Nemo Bandeira es un influyente empresario gallego que consiguió levantar un poderoso imperio conservero tras dejar atrás un pasado ligado a las actividades ilegales. Todo cambia cuando le diagnostican Alzheimer y decide ocultar su enfermedad para no perder poder ni autoridad.

Mientras busca a la persona que heredará su legado, estalla una lucha dentro de su propia familia. Sus hijos, que nunca habían mostrado interés por el negocio, comienzan a competir por el control de la empresa, mientras su ambicioso ahijado y hombre de confianza pone en marcha un plan.

La serie puede verse al completo en Netflix, y te aseguramos que no podrás levantarte del sofá.