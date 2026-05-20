Confirmado: Cultura mantiene las entradas de cine a 2 euros los martes a mayores de 65 años

Si el pasado mes de febrero se confirmó el aumento de tres millones de euros para garantizar la continuidad del programa Cine Sénior, en el día de ayer el Ministerio de Cultura ha dado luz verde a la nueva convocatoria de Cine Sénior para el período 2026-2027.

Esta nueva convocatoria se extenderá desde julio de 2026 hasta junio de 2027, y contará con un presupuesto de 11,5 millones de euros, destinado a subvencionar las salas de cine y permitiendo que mayores de 65 años puedan seguir acudiendo al cine los martes a un precio reducido.

Cine a 2 euros los martes

El programa Cine Sénior, impulsado por el Gobierno desde 2023, contará con una cuarta edición que se desarrollará entre julio de 2026 y junio de 2027 y dispondrá de un presupuesto de 11,5 millones de euros.

Hasta junio de este año seguirá abierta la tercera edición, que ya había alcanzado 1.579.923 asistentes en toda España durante las primeras 28 semanas, lo que consolida a este programa como una de las propuestas culturales de mayor acogida entre las personas mayores.

Gracias a esta medida, los ciudadanos mayores de 65 años pueden acudir al cine todos los martes por un precio reducido de solo 2 euros.

🎥 El Consejo de Ministros ha dado luz verde también a la nueva convocatoria de Cine Sénior para el período 2026-2027



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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que la iniciativa persigue "un doble objetivo". Por un lado, "facilitar el acceso a la cultura y promover un envejecimiento activo y participativo". Por otro, y "seguir apoyando a la industria cultural tan importante para la vida social y económica de muchas ciudades"

Además, también subrayó que, de esta forma, "el Gobierno reafirma su compromiso con una cultura accesible, cercana y entendida como un derecho de la ciudadanía". La continuidad del programa refuerza la intención del Gobierno de acercar el cine a todos los públicos y, al mismo tiempo, contribuir a la actividad de las salas de cine.

Cines en Galicia con entradas a 2 euros los martes a mayores de 65 años

En este enlace pueden consultarse los cines de Galicia adheridos al programa Cine Sénior. Sin embargo, conviene consultarlo en tu cine de confianza, ya que en la lista aparecen algunos ya cerrados, como es el caso de Yelmo Cines Espacio Coruña.

No obstante, en la región hay varias opciones en las diferentes provincias para que mayores de 65 años puedan acudir al cine por 2 euros los martes.