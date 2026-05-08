Está en Netflix: la serie de suspense protagonizada por Luis Zahera que te enganchará desde el principio

Luis Zahera es uno de los actores gallegos más reconocidos a nivel nacional, tal y como reflejan sus 2 Premios Goya a Mejor Interpretación Masculina de Reparto por El Reino en 2019 y por As Bestas en 2023.

Películas, series... no hay quien lo pare. El actor no deja de acumular éxitos, ya sean series o películas. Una de las series más populares de las que ha formado parte es una distribuida por Mediaset que actualmente está disponible al completo en Netflix.

Serie de suspense de cuatro temporadas en Netflix

Se trata de Entrevías (2022), una serie de suspense de cuatro temporadas que puedes ver en su totalidad en Netflix si cuentas con suscripción a esta plataforma de streaming.

Está protagonizada por José Coronado (Tirso), Luis Zahera (Ezequiel), Nona Sobo (Irene) y Felipe Londoño (Nelson), y fue un éxito de Telecinco durante su tiempo de emisión, con un total de treinta y dos episodios emitidos entre 2022 y 2024.

Tras incluirla en el catálogo de Netflix, la serie alcanzó en marzo de 2024 el primer puesto mundial de series más vistas de habla no inglesa de la plataforma.

Creada por David Bermejo con Aitor Gabilondo de productor ejecutivo, Entrevías cuenta la historia de Tirso Abantos, un veterano de guerra marcado por la disciplina. Vive en un barrio complicado donde regenta una ferretería, intentando llevar una vida tranquila y sin involucrarse en conflictos.

Sin embargo, su rutina se rompe cuando su nieta Irene se muda para vivir con él y comienza a relacionarse con ambientes más peligrosos.

A partir de ahí, Tirso se ve obligado a enfrentarse a problemas que siempre había tratado de evitar para proteger a su familia y su ferretería. Así, la serie se desarrolla en constante tensión.

"Cuando su nieta adolescente cae en las garras de los traficantes de drogas que controlan el barrio, un hastiado veterano de guerra decide tomar cartas en el asunto", resumen en Netflix.

El papel de Luis Zahera en Entrevías

El papel de Luis Zahera era uno de los principales en la serie. Ezequiel Fandiño era un policía que lleva en el barrio de Entrevías quince años, por lo que era bastante conocido. Un tanto corrupto, simpático y listo a la hora de aprovechar cada momento.

Su relación con Tirso es bastante peculiar, dado que ambos son muy diferentes. Si Tirso es un exmilitar con una disciplina excepcional, Ezequiel tiene una moralidad más turbia, encaminada a la mentira y a saltarse las normas.