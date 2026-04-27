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Regresa la fiesta del cine con entradas a 3,50 euros: estas son las fechas y cines gallegos adheridos
La fiesta del cine vuelve con entradas a la venta por tan solo 3,50 euros en 17 cines de Galicia durante cuatro días
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La Fiesta del Cine vuelve a convertirse en una oportunidad perfecta para disfrutar de la gran pantalla a precios irresistibles. Del 8 al 11 de junio, los amantes del cine podrán ver las películas en cartelera por tan solo 3,50 euros, una iniciativa que acerca el séptimo arte a todos los públicos.
En Galicia, un total de 17 cines se suman a esta promoción, que ofrecen una amplia variedad de títulos para todos los gustos. Desde los últimos estrenos hasta propuestas para toda la familia.
Regresa la fiesta del cine a Galicia
Entre el 8 y el 11 de junio regresa la Fiesta del Cine a las salas de ciudades como A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, con entradas a la venta por un precio irresistible y súper económico.
Una vez más, la Fiesta del Cine -organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), la Federación de Cine de España (Fece) y el Ministerio de Cultura y Deporte, busca fomentar la asistencia a salas de cines como un hábito social y cultural.
Las películas en cartelera de los cines adheridos a la Fiesta del Cine costarán 3,50 euros, si bien es posible que las películas 3D puedan tener un suplemento. "Depende de cada empresa, el suplemento por utilización de material necesario para ver este tipo de películas", indicó la organización en otras ediciones, al igual que las butacas VIP.
Así, esta nueva edición de la Fiesta del Cine es una estupenda oportunidad para disfrutar de buenas películas a buen precio y disfrutar con la cultura.
Salas gallegas que se suman a la Fiesta del Cine
En total, Galicia cuenta con 17 salas que entre el 8 y el 11 de junio ofrecerán entradas a 3,50 euros. A continuación, te detallamos la lista completa de salas participantes por provincias:
A Coruña
- A Coruña: Cantones Cines, Cinesa de Marineda City
- Carballo: Cines Bergantiños
- Cee: Cines Xunqueira
- Ferrol: Duplex Cinema
- Narón: Odeón Multicines
- Ribeira: Cines Barbanza
- Santiago de Compostela: Cinesa de As Cancelas
Pontevedra
- Pontevedra: Cinexpo
- Vigo: Cine Yelmo Vialia Vigo, Cine Yelmo Vigo y Ocine Premium Gran Vía
- Vilagarcía de Arousa: Cines Gran Arousa
Lugo
- Lugo: Cines Cristal y Cine Yelmo As Termas
- Monforte de Lemos: Cines Hollywood
Ourense
- Ourense: Cines Pontevella