Regresa la fiesta del cine con entradas a 3,50 euros: estas son las fechas y cines gallegos adheridos

La Fiesta del Cine vuelve a convertirse en una oportunidad perfecta para disfrutar de la gran pantalla a precios irresistibles. Del 8 al 11 de junio, los amantes del cine podrán ver las películas en cartelera por tan solo 3,50 euros, una iniciativa que acerca el séptimo arte a todos los públicos.

En Galicia, un total de 17 cines se suman a esta promoción, que ofrecen una amplia variedad de títulos para todos los gustos. Desde los últimos estrenos hasta propuestas para toda la familia.

Regresa la fiesta del cine a Galicia

Entre el 8 y el 11 de junio regresa la Fiesta del Cine a las salas de ciudades como A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, con entradas a la venta por un precio irresistible y súper económico.

Una vez más, la Fiesta del Cine -organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), la Federación de Cine de España (Fece) y el Ministerio de Cultura y Deporte, busca fomentar la asistencia a salas de cines como un hábito social y cultural.

Las películas en cartelera de los cines adheridos a la Fiesta del Cine costarán 3,50 euros, si bien es posible que las películas 3D puedan tener un suplemento. "Depende de cada empresa, el suplemento por utilización de material necesario para ver este tipo de películas", indicó la organización en otras ediciones, al igual que las butacas VIP.

Así, esta nueva edición de la Fiesta del Cine es una estupenda oportunidad para disfrutar de buenas películas a buen precio y disfrutar con la cultura.

Salas gallegas que se suman a la Fiesta del Cine

En total, Galicia cuenta con 17 salas que entre el 8 y el 11 de junio ofrecerán entradas a 3,50 euros. A continuación, te detallamos la lista completa de salas participantes por provincias:

A Coruña

A Coruña: Cantones Cines, Cinesa de Marineda City

Carballo: Cines Bergantiños

Cee: Cines Xunqueira

Ferrol: Duplex Cinema

Narón: Odeón Multicines

Ribeira: Cines Barbanza

Santiago de Compostela: Cinesa de As Cancelas

Pontevedra

Pontevedra: Cinexpo

Vigo: Cine Yelmo Vialia Vigo, Cine Yelmo Vigo y Ocine Premium Gran Vía

Vilagarcía de Arousa: Cines Gran Arousa

Lugo

Lugo: Cines Cristal y Cine Yelmo As Termas

Monforte de Lemos: Cines Hollywood

Ourense