Estrella Galicia se cuela en la final de la Copa del Rey con Berlín y Netflix y el arte de la distracción

La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, disputada en el estadio de La Cartuja de Sevilla, vivió un inesperado giro fuera del terreno de juego con la irrupción de Estrella Galicia como protagonista de una de las activaciones más comentadas de la noche.

La marca, patrocinadora del torneo, se ha aliado con Netflix y la serie Berlín y la dama del armiño para desplegar una campaña de alto impacto en la que la ficción y el deporte se han mezclado en tiempo real.

Pedro Alonso, en su papel de Berlín, ha sido el rostro visible de una narrativa construida en torno a la intriga y la sorpresa.

Días antes de la final, la marca había iniciado una historia en redes sociales que apuntaba a un supuesto gran golpe durante el partido. El relato, cuidadosamente diseñado, alimentó la expectación hasta el punto de generar reacciones y atención incluso en el entorno institucional del fútbol.

El objetivo aparente era el robo de la Copa del Rey, aunque todo formaba parte del guion de la campaña.

Durante el encuentro, la historia continuó tomando forma en el propio estadio, donde los videomarcadores y la publicidad digital mostraron mensajes vinculados al personaje de Berlín, aumentando la tensión entre los espectadores.

Sin embargo, el momento clave llegó en el descanso, uno de los espacios de mayor audiencia televisiva. Fue entonces cuando Estrella Galicia reveló el verdadero sentido de la acción con la emisión de un vídeo en el que Berlín no ejecutaba ningún robo, sino que desplegaba su arte de la distracción.

La campaña desmontó así todas las expectativas generadas previamente, convirtiendo el supuesto plan en una experiencia de entretenimiento transmedia.

"Queríamos sorprender en el momento en el que todo el mundo espera lo evidente", explicaron desde la compañía, subrayando su apuesta por la creatividad en grandes eventos deportivos.

Con esta acción, Estrella Galicia refuerza su papel como uno de los patrocinadores más activos de la Copa del Rey, integrando deporte, ficción y espectáculo en una misma narrativa. Bajo el lema “Cuando esperan lo evidente, estaremos en otro lugar”, la marca volvió a convertir una final de fútbol en un escenario de comunicación global.