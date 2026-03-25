El primer Encuentro Creativo Quincemil reúne este miércoles a Ramón Santos de La Crisálida y Nico Clouston

El primer Encuentro Creativo Quincemil reunirá en A Coruña a Ramón Santos de La Crisálida y Nico Clouston

Quincemil estrena hoy en A Coruña una nueva iniciativa: los Encuentros Creativos Quincemil, un formato con el que el medio busca reunir a referentes del mundo de la cultura, el ocio y el entretenimiento, siguiendo la estela de sus consolidados Encuentros Tecnológicos.

La primera edición, titulada “Triunfando en las redes sociales desde A Coruña”, se celebra hoy miércoles 25 de marzo a las 19:30 horas y reunirá a dos de los creadores de contenido coruñeses más destacados del momento: Ramón Santos, creador de La Crisálida, con más de dos millones de seguidores en todo el mundo, y Nico Clouston, con una comunidad de decenas de miles de seguidores centrados en el área coruñesa.

Ambos participarán en una mesa redonda moderada por Pablo Grandío, director de Quincemil y de Vandal, en la que abordarán las luces y sombras de la creación de contenido: los retos del día a día, las dificultades, las satisfacciones y también las partes menos visibles de la fama.

Dos referentes de A Coruña

Ramón Santos se ha convertido en un fenómeno ampliamente conocido en toda España. Este emprendedor tomó las riendas de una mercería con décadas de historia y la transformó en un éxito en redes sociales, acumulando millones de seguidores y situándose entre las cuentas gallegas más influyentes en Instagram y TikTok.

Nico Clouston, por su parte, es uno de los rostros más reconocibles entre el público joven. Procedente de la “generación de oro” de la cantera del Dépor, lleva años consolidándose como influencer en A Coruña, donde sus recomendaciones, marcadas por la cercanía y la naturalidad, cuentan con una gran acogida.

Con este estreno, Quincemil da el salto al ámbito del entretenimiento, con la intención de replicar en la cultura y el ocio el éxito de sus eventos empresariales y tecnológicos.

¿Cómo asistir gratuitamente?

El evento es gratuito y abierto al público y tendrá lugar en O’Culto, la cervecería situada en la calle Panaderas 26 de A Coruña, un espacio habitual en las iniciativas de Quincemil.

La apertura de puertas será a las 19:00 horas, media hora antes del inicio. Tras la charla y el turno de preguntas, los asistentes podrán disfrutar de un momento de cañas y networking en el propio local.

Para asistir, es necesario reservar plaza previamente a través de Eventbrite.