El primer Encuentro Creativo Quincemil reune este miércoles a Ramón Santos de La Crisálida y Nico Clouston

El primer Encuentro Creativo Quincemil reunirá en A Coruña a Ramón Santos de La Crisálida y Nico Clouston

Quincemil estrena este miércoles en A Coruña una nueva iniciativa: los Encuentros Creativos Quincemil, un formato pensado para reunir a referentes del mundo de la cultura, el ocio y el entretenimiento, siguiendo la línea de éxito de sus conocidos Encuentros Tecnológicos.

Bajo el título “Triunfando en las redes sociales desde A Coruña”, esta primera edición se celebrará este miércoles 25 de marzo a las 19:30 horas y contará con dos de los creadores de contenido coruñeses más destacados del momento: Ramón Santos, creador de La Crisálida, con más de dos millones de seguidores en todo el mundo, y Nico Clouston, con una sólida comunidad de decenas de miles de seguidores centrados en el área coruñesa.

Ambos participarán en una mesa redonda moderada por Pablo Grandío, director de Quincemil y de Vandal, en la que abordarán las luces y sombras de ser creador de contenido: desde los retos y dificultades hasta las pequeñas alegrías y el impacto de la fama.

Dos referentes de A Coruña

El caso de Ramón Santos es ampliamente conocido en toda España. Este emprendedor revitalizó una mercería con décadas de historia y ha logrado convertir sus redes sociales en un fenómeno global, acumulando millones de seguidores. Hoy, su proyecto se sitúa entre las cuentas más seguidas de Galicia en Instagram y TikTok, compitiendo incluso con grandes marcas.

Por su parte, Nico Clouston es especialmente popular entre el público joven. Integrante de la llamada “generación de oro” de la cantera del Dépor, lleva años consolidándose como uno de los influencers más influyentes del área de A Coruña. Sus recomendaciones, marcadas por la cercanía y la naturalidad, son seguidas por miles de personas.

Con este estreno, Quincemil da el salto al ámbito del entretenimiento, con el objetivo de replicar en la cultura y el ocio el éxito alcanzado en sus eventos empresariales y tecnológicos.

¿Cómo asistir gratuitamente?

El evento será gratuito y abierto al público y tendrá lugar en O’Culto, la cervecería situada en la calle Panaderas 26 de A Coruña, un espacio habitual para las iniciativas de Quincemil.

La apertura de puertas será a las 19:00 horas, media hora antes del inicio. Tras la charla y el turno de preguntas, los asistentes podrán disfrutar de un momento distendido de cañas y networking en el propio local.

Para asistir, es necesario reservar plaza previamente a través de Eventbrite.