Luis Zahera y Mario Casas triunfan con su nueva película de Prime Video: número 1 en más de 30 países

El pasado viernes 20 de marzo se estrenó en Prime Video el thriller de acción Zeta, protagonizado por los gallegos Luis Zahera y Mario Casas junto a Mariela Garriga. Tal y como se esperaba, la película ha tenido un arranque espectacular, convirtiéndose rápidamente en un éxito internacional.

Según datos de FlixPatrol, Zeta se ha posicionado como el largometraje más visto del fin de semana en la plataforma, alcanzando el número 1 en España y en decenas de países. A nivel internacional se distribuye bajo el título Agent Zeta, y en ella Mario Casas es un agente del CNI en una historia dirigida por Dani de la Torre.

Número 1 en más de 30 países

Mario Casas, Luis Zahera y Mariela Garriga en 'Zeta' Prime Video

Tras títulos como El desconocido, La sombra de la ley o la serie La unidad, el director Dani de la Torre sorprende en Prime Video con Zeta, un thriller de espionaje que combina acción e intriga. El reparto está encabezado por Luis Zahera y Mario Casas, quienes interpretan a distintos agentes del CNI.

La trama arranca con un suceso impactante: cuatro exagentes españoles aparecen asesinados de forma simultánea en distintos puntos del mundo. Todos ellos habían participado años atrás en la enigmática Operación Ciénaga, desarrollada en Colombia.

El único superviviente de aquel grupo, interpretado por Luis Zahera, pasa a convertirse en el centro de una peligrosa persecución, siendo objetivo tanto de antiguos enemigos como de supuestos aliados. Ante esta situación, el CNI activa a Zeta, el personaje al que da vida Mario Casas: un agente implacable, con un pasado complejo.

Su misión será localizar a Zahera antes de que sea demasiado tarde, aunque pronto descubrirá que nada es exactamente lo que parece. Paralelamente, desde Colombia, llega Alfa (Mariela Garriga), con objetivos que no siempre coinciden con los del CNI.

En la investigación surge la figura de un misterioso sexto espía, Cassiel, cuya identidad y conocimiento de la operación podrían ser la clave para desentrañar la verdad detrás de los asesinatos.

Mario Casas rodando 'Zeta' en la Ribeira Sacra @primevideoes

Más allá de su ritmo trepidante, la película también destaca por sus localizaciones. Parte del rodaje tuvo lugar en Galicia, especialmente en la Ribeira Sacra, donde el personaje de Mario Casas lleva una vida tranquila junto a su madre enferma y su perro, en contraste con la tensión de su trabajo como agente.

El éxito de Zeta ha sido tan elevado que ya se ha situado como número 1 en más de 30 países, entre ellos España, Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, México, Suiza, Tailandia, Turquía, Uruguay o Portugal, entre otros, consolidándose como uno de los grandes estrenos recientes de la plataforma.

Además, ha alcanzado el segundo puesto en mercados tan relevantes como Arabia Saudí, Singapur, Polonia, Italia, Malasia, Irlanda, Indonesia o Egipto. Un recibimiento que confirma el atractivo de este thriller español.

No pierdas la oportunidad de ver esta exitosa película de 120 minutos en Prime Video.