Luis Zahera y Mario Casas arrasan en la nueva película de Prime Video: ya disponible en streaming

Hoy ha llegado a Prime Video Zeta, una emocionante película de espionaje protagonizada por los actores gallegos Mario Casas y Luis Zahera. Dirigida por Dani de la Torre (conocido por El desconocido), la película cuenta con un guion coescrito por Oriol Paulo y Jordi Vallejo, que garantiza giros inesperados y tensión constante.

A partir de hoy, todos los usuarios de Prime Video pueden disfrutar de esta intensa ficción, donde Casas y Zahera lideran un reparto lleno de personajes complejos que harán que no te quieras levantar del sofá. Una historia de espionaje que combina acción e intriga a partes iguales.

"Empieza la misión"

20 de marzo, día de estreno de Zeta en Prime Video. Protagonizada por dos de los actores gallegos más reconocidos, promete ser uno de los thrillers de acción más intensos del año. La película, dirigida por Dani de la Torre, mezcla espionaje, conspiraciones y un suspense que no te dejará ni pestañear.

La trama se desencadena cuando cuatro exagentes españoles, dispersos por el mundo, son asesinados simultáneamente. Todos ellos estuvieron involucrados, hace 35 años, en la misteriosa Operación Ciénaga en Colombia. El único superviviente del grupo se convierte en el objetivo de enemigos y aliados por igual.

Mario Casas y Mariela Garriga @primevideoes

El CNI encomienda la misión a Zeta (Mario Casas), un agente duro y marcado por su pasado, mientras que desde Colombia, Alfa (Mariela Garriga) sigue su propio camino para dar con él. Entre ambos, un sexto espía desconocido aparece como pieza clave, capaz de desvelar la verdad detrás de los asesinatos.

Galicia, escenario de la película

Mario Casas rodando 'Zeta' en la Ribeira Sacra @primevideoes

La Ribeira Sacra, uno de los paisajes más impresionantes de Galicia, vuelve a ser escenario de película con Zeta. El director, Dani de la Torre, eligió lugares icónicos de Casa Morriña, donde se rodaron varias escenas con Mario Casas, capturando la belleza de este enclave gallego.

El propio alojamiento compartió en redes sociales una imagen de Mario Casas durante la grabación de una escena en el porche de la casa. "Zeta, de Dani de la Torre, eligió el porche de Casa Morriña y sus vistas como una de las localizaciones de la película", indicaron.