La Mostra Internacional de Cinema Etnográfico reconoce las transformaciones sociales en Santiago

La Mostra Internacional de Cinema Etnográfico del Museo do Pobo Galego (MICE) ya tiene los ganadores de su XXI edición en un acto celebrado este domingo en el museo, en el que estuvieron presentes el jurado de las secciones oficiales, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la vicepresidenta del Padroado del Museo do Pobo Galego, María Xosé Fernández Cerviño, además del cineasta Berio Molina y representantes de las películas premiadas.

El jurado de las secciones oficiales decidió otorgar los siguientes premios:

Premio a la Mejor Película de la Sección Internacional: Percebes, de Laura Gonçalvez y Alexandra Ramires

Premio a la Mejor Película de la Sección Galicia: Furada Negra, de Berio Molina

Premio Excelencia Etnográfica: Albaroque, de Sabrina Fernández Casas

Según el jurado, las obras reconocidas en esta edición comparten una mirada atenta a las transformaciones sociales, económicas y culturales de los territorios, desde fenómenos como la turistificación o la migración hasta la relación con el patrimonio y con la vida comunitaria, abordadas desde propuestas cinematográficas muy diversas.

El premio internacional recayó en Percebes, de Laura Gonçalves y Alexandra Ramires, por su capacidad de narrar desde la mirada del particular hasta abrir una reflexión más amplia sobre la dependencia económica del turismo y la pérdida de identidad como pueblo, así como por su empleo de la animación mezclada con las voces reales de los vecinos del Algarve.

El premio a mejor película gallega fue para Furada Negra, de Berio Molina, por el tratamiento del material de archivo y, en especial, por el trabajo sonoro que construye, con el que revisita de manera poética el carácter histórico y simbólico del patrimonio natural.

La distinción a la excelencia etnográfica fue para Albaroque, de Sabrina Fernández Casas, por su capacidad para construir el relato y el análisis etnográfico mediante recursos fílmicos y narrativos que revelan múltiples capas de realidad, desde las consecuencias de las permanencias y de las ausencias provocadas por la migración en el contexto rural hasta el contraste entre el trabajo forestal y el industrial, así como la importancia de la dimensión comunitaria.

El palmarés de esta edición fue decidido por un jurado que reunió tres miradas complementarias sobre el cine del real: la cineasta y montadora Iria Silvosa, vinculada a la cooperativa cultural NUMAX; el crítico Denís Area, colaborador de la revista A Cuarta Parede; y la antropóloga Bibiana Martínez Álvarez, investigadora formada en la Universitat de Barcelona.

Se trata de tres perfiles pertenecientes a una nueva generación de profesionales vinculados a la creación, a la crítica y a la investigación que acercan una mirada plural y contemporánea a las múltiples formas que adopta hoy el cine etnográfico.

Un palmarés, además, que en esta edición cuenta con una presencia destacada de cineastas mujeres. Las directoras Laura Gonçalves y Alexandra Ramires, autoras de Percebes, y la realizadora Sabrina Fernández Casas, premiada por Albaroque, forman parte de un conjunto de creadoras que están renovando las formas de aproximación al cine real desde lenguajes diversos y miradas profundamente ligadas a las comunidades y a los lugares que habitan.