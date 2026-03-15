Yolanda Díaz y el conselleiro de Cultura acudirán hoy a la gala de los Oscar a apoyar a la gallega 'Sirât'

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz y el conselleiro de Cultura, José López Campos, han viajado a Estados Unidos para acompañar esta noche al equipo de Sirât en la 98º edición de los Premios Oscar, que tendrá lugar esta madrugada en el Dolby Theatre en Los Ángeles.

El titular de Cultura de la Xunta, acompañado por el director de la Agencia Gallega de las Industrias Culturales, ejerce la representación institucional de la Xunta en la ceremonia, con la mirada puesta en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido, a las que opta la película dirigida por el gallego Oliver Laxe y con participación gallega en su producción.

El largometraje, al que el conselleiro se refirió como "fenómeno cinematográfico que demuestra que el talento del audiovisual gallego no tiene fronteras ni límites", fue realizado con el apoyo de la Xunta y contó también con una aportación autonómica para su campaña de promoción de cara a los Oscar, los premios más relevantes y mediáticos del panorama mundial.

La cinta española compite en Mejor Película Internacional con la iraní 'Un simple accidente' de Jafar Panahi, la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier, la tunecina 'La voz de Hind' de Kaouther Ben Hania y 'El agente secreto', cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho.

En Mejor Sonido, el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas compite con 'F1', 'Frankenstein', 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores'. 'Sirat' ha conseguido que sus tres sonidistas sean el primer equipo enteramente femenino de la historia nominadas al Oscar en Mejor Sonido.

Los premios se entregarán en el Dolby Theater de Los Ángeles, a los que optan como favoritos 'Los Pecadores' y 'Una batalla tras otra', con 16 y 13 candidaturas, respectivamente.