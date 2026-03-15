Así es el recorrido de 'Sirât', la película de Oliver Laxe nominada a dos Oscar que ha conquistado varios festivales

Este domingo 15 de marzo se celebra una de las citas más esperadas del cine internacional: la 98ª edición de los Premios Oscar. La gala tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles y estará presentada por Conan O'Brien, y reunirá a algunas de las figuras más destacadas de la industria cinematográfica.

Entre las nominadas destaca Sirât, del cineasta gallego Oliver Laxe, con dos nominaciones: Mejor Película Internacional y Mejor Sonido. El filme ha cosechado excelentes críticas y un notable recorrido por festivales, acumulando premios que han consolidado su prestigio antes de la gran cita en Hollywood. A continuación, repasamos las nominaciones y galardones que ha obtenido Sirât en su camino hacia los Oscar.

El recorrido de Sirât por los diferentes festivales y galas

La película dirigida por Oliver Laxe, quien también se encargó del guion junto con Santiago Fillol, trata del viaje de un padre y de un hijo a Marruecos para acudir a una rave en busca de su hija, desaparecida desde hace meses en una de esas fiestas.

Tras repartir su foto una y otra vez rodeados de música electrónica, conocen a un grupo de raveros y deciden seguirlos a una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrarla, pero nada sale como esperaban.

Sirât ha tenido un amplio recorrido por festivales y premios tanto nacionales como internacionales. Su camino comenzó en el Festival de Cannes, donde hizo historia al ganar el Premio del Jurado, una de las distinciones más prestigiosas del certamen. Con este reconocimiento, Oliver Laxe se sitúa entre los pocos cineastas españoles que han logrado este galardón, junto a nombres como Pedro Almodóvar o Carlos Saura.

En los Premios del Cine Europeo, Sirât consiguió imponerse en los apartados técnicos en los que competía: Dirección Artística (Laia Ateca), Diseño de Sonido (Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas), Montaje (Cristóbal Fernández), Dirección de Casting (Nadia Acimi, Luis Bértolo y María Rodrigo) y Dirección de Fotografía (Mauro Herce). Si bien no consiguió el galardón a Mejor Película Europea.

Su participación en los Premios Feroz se consolidó con dos galardones: Mejor Tráiler (Aitor Tapia), y Mejor Música Original (Kangding Ray).

Donde fue especialmente destacada la participación de Sirât fue en los Premios Gaudí. La película consiguió ocho galardones, entre ellos el de Mejor Película en lengua no catalana. Además, arrasó en varias categorías técnicas como dirección de producción, dirección artística, música original, fotografía, sonido, efectos visuales y maquillaje y peluquería.

En la gran gala del cine español, los Premios Goya, el filme partía con 11 nominaciones y logró seis premios: Mejor Dirección de Arte (Laia Ateca Font), Mejor Dirección de Fotografía (Mauro Herce), Mejor Sonido (Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas), Mejor Música Original (Kangding Ray), Mejor Montaje (Cristóbal Fernández) y Mejor Dirección de Producción (Oriol Maymó).

Ahora, la película de Oliver Laxe se enfrenta a una de las citas más importantes de su trayectoria: los Premios Oscar. Sirât cuenta con dos nominaciones, a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido, lo que supone un hito para el cine gallego y español.

Laxe se convierte así en el duodécimo director que opta a la estatuilla en la categoría internacional representando a España, tras cineastas como Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Luis Buñuel, Jaime de Armiñán, Carlos Saura, José Luis Garci, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar o J. A. Bayona.

De conseguir el premio a mejor película internacional, Sirât se convertiría en la quinta producción española en ganar esta categoría.

En España, la gala podrá seguirse en directo a través de Movistar+, aunque debido a la diferencia horaria se emitirá durante la madrugada del lunes 16 de marzo.

Otras nominaciones de Sirât

La película también estuvo presente en los Globos de Oro, donde obtuvo dos nominaciones: Mejor Banda Sonora y Mejor Película de habla no inglesa. Finalmente, no logró hacerse con ninguno de los premios. En el primer caso, el premio cayó en Ludwig Göransson por su trabajo en Sinners, mientras que El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho se llevó el gran premio.

Algo similar ocurrió en los Premios BAFTA 2026, donde Sirât estaba nominada a Mejor Película de habla no inglesa, aunque tampoco consiguió alzarse con la estatuilla. Fue Valor Sentimental, de Joachim Trier, quien consiguió el galardón.

En cuanto a los premios César del Cine Francés, la película también estaba nominada a Mejor Película Extranjera en la 51ª edición, pero el premio fue finalmente para Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson.

La 31ª edición de los Premios José María Forqué también tuvo un reconocimiento hacia la producción de Oliver Laxe con su nominación en la categoría de Mejor Largometraje. No obstante, Alauda Ruiz se impuso con Los Domingos.

Algo similar ocurrió en los Premios del Cine Independiente Británico (BIFA), donde Sirât estaba nominada en la categoría de Mejor Largometraje Internacional. Finalmente, Valor Sentimental, de Joachim Trier, conseguiría el galardón.

También logró colarse en los Independent Spirit Awards con una nominación clave, Mejor Película Internacional, aunque finalmente el reconocimiento cayó en El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho.