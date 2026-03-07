Lugo reúne a los finalistas de los Premios Mestre Mateo y entrega sus galardones especiales

El Museo Interactivo de la Historia de Lugo acogió este viernes el encuentro de finalistas de la XXIV edición de los Premios Mestre Mateo, una cita previa a la gala del audiovisual gallego en la que también se entregaron varios premios especiales.

En el acto participaron la presidenta y vicepresidenta de la Academia Galega do Audiovisual, Lucía Veiga y Carmen Méndez, junto a representantes institucionales como la diputada de Cultura de la Diputación de Lugo, Iria Castro, la concejala de Cultura de Lugo, Maite Ferreiro, el director de Agadic, Jacobo Sutil, y el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias.

Durante la jornada se entregaron los galardones especiales de esta edición, que recayeron en las series Bibopalula y Pipo y en las películas As liñas descontinuas y Antes de nós.

Tras la entrega de los premios tuvo lugar la tradicional foto de familia de las producciones finalistas, uno de los momentos habituales antes de la gala anual.

El Premio ABANCA al impulso de la sostenibilidad fue para la serie Bibopalula, reconocida "por integrar de forma coherente, creativa y responsable los valores de la sostenibilidad tanto en su propuesta narrativa como en su vocación pedagógica".

Se trata de la primera serie musical de dibujos animados íntegramente en gallego, creada por Laura Mahía y Andrés Mahía y producida por Undodez en colaboración con Televisión de Galicia.

La historia sigue a A Banda do Bosque, un grupo musical formado por varias aves que viven aventuras relacionadas con la naturaleza y la música, transmitiendo valores como la amistad, la empatía o la resolución pacífica de conflictos.

Alrededor de este proyecto también se han desarrollado iniciativas educativas y culturales, como un cuento infantil, contenidos adicionales en plataformas digitales, una aplicación móvil y materiales didácticos destinados a centros escolares.

Por su parte, el Premio Deleite a la promoción de la lengua fue para la serie web Pipo, por su contribución a acercar el gallego al público infantil y juvenil de forma natural y creativa.

La producción narra la historia de Berta, una niña que encuentra en su casa a un pequeño extraterrestre al que decide esconder, iniciando una convivencia llena de humor y situaciones inesperadas mientras el personaje aprende costumbres humanas.

La serie parte de una idea original de Andrés Mahía y está dirigida por Laura Mahía, con música original de Santi Jul e Iván Laxe.

Otro de los reconocimientos entregados fue el Premio Martín Códax Rías Baixas, Fillo do Atlántico, que distinguió al filme As liñas descontinuas "por su sensibilidad y su capacidad para proyectar una imagen auténtica y contemporánea de Galicia, en la que la música ocupa un lugar esencial".

La película está dirigida por Anxos Fazáns y protagonizada por Mara Sánchez y Adam Prieto, y narra el encuentro entre Bea, una mujer de 50 años en proceso de divorcio, y Denís, un joven trans de 28 años que afronta la precariedad laboral, una relación inesperada que acaba transformando sus vidas.

El Premio Especial del Público Galicia Calidade recayó en la película Antes de nós, galardón entregado por el delegado territorial de la Xunta en Lugo.

Este reconocimiento destaca la calidad artística y técnica de una producción que contribuye a reforzar el prestigio del audiovisual gallego.

Esta edición incorporó además la participación directa del público en la elección de uno de los premios, a través de votaciones en la web oficial de los Mestre Mateo.

En total se registraron más de 2.000 votos, reflejo del interés de la audiencia por las producciones gallegas y por las actividades organizadas en torno a la gala.

La película Antes de nós, dirigida por Ángeles Huerta y con guion de Pepe Coira, ofrece una mirada íntima a la figura de Castelao a través de su relación con su esposa, Virxinia.

La historia se desarrolla en dos momentos clave de sus vidas y está protagonizada por Xoán Fórneas y Cris Iglesias, con música de Sofía Oriana y fotografía de Lucía C. Pan.

La gala de los XXIV Premios Mestre Mateo se celebrará el próximo 21 de marzo en el Auditorio Fuxan os Ventos de Lugo, donde se reconocerán a las producciones gallegas más destacadas del último año. Un abrazo.