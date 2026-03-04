Imaxinaria vuelve a A Coruña con 38 cortos a concurso y estrenos ligados a los Goya y los Oscar

El Festival Internacional de Animación de Afundación Imaxinaria celebrará su cuarta edición del 11 al 15 de marzo en la Sede Afundación de A Coruña, con una programación marcada por la proyección internacional, el talento gallego y el estreno en Galicia de varias obras destacadas del circuito cinematográfico reciente.

El certamen reunirá 38 cortometrajes de animación contemporánea procedentes de 18 países, organizados en sesiones competitivas internacionales e infantiles. Más del 64 % de las obras se verán por primera vez en Galicia o en España, lo que refuerza el carácter de estreno del festival.

Entre los títulos más destacados figuran tres producciones vinculadas a los principales premios del cine: los largometrajes Decorado, de Alberto Vázquez -reciente ganador del Goya a mejor película de animación-, y Arco, de Ugo Bienvenu, nominada al Oscar; así como el corto La jeune fille qui pleurait des perles, de Chris Lavis y Maciek Szczerbowski, también candidato a la estatuilla de Hollywood.

La programación incluye además dos cortometrajes gallegos, O corpo de Cristo, de Bea Lema, y Lucus, de David Fidalgo Omil, dentro de una edición que destaca por contar con la mayor presencia de obras internacionales y gallegas desde la creación del festival.

El programa fue presentado por Alberto Vázquez, director artístico del festival; Matilde Rodríguez, comisaria de la Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea; Marité Cores, coordinadora de Cultura de Afundación; y Manuel Mora, director del Banco de Alimentos Rías Altas.