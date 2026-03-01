'Sirât', del gallego Oliver Laxe, se queda sin los grandes premios en los Goya

En la noche de este sábado, Barcelona acogió los Premios Goya 2026 en una edición en la que Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa triunfó de lleno en las principales categorías. La película Sirât, del director gallego Oliver Laxe, era una de las favoritas y optaba a múltiples categorías, pero terminó la gala de premios con galardones solo en las categorías más técnicas.

De un total de once nominaciones, el filme de Laxe se llevó seis Goya.

Así, el equipo de la película no se fue de manos vacías. Sirât resultó ganadora en Mejor dirección de arte para Laia Ateca Font, Mejor dirección de fotografía para Mauro Herce, Mejor sonido para Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, Mejor música original para Kangding Ray, Mejor montaje para Cristóbal Fernández y Mejor dirección de producción para Oriol Maymó.

El largometraje, que lleva un largo recorrido con nominaciones y galardones en distintos premios internacionales, se quedó sin premio en las categorías más importantes, donde Los domingos fue la clara triunfadora. En Mejor guion original, Oliver Laxe y Santiago Fillol perdieron ante Alauda Ruiz de Azúa, al igual que en la categoría de Mejor dirección, con premio para la cineasta vasca.

El premio a Mejor película también fue para Los domingos.

Candidata a dos Oscar

Pese a no llevarse el cabezón en estas categorías, la película del director gallego tiene todavía por delante una gala muy importante, la de los Premios Oscar, en la que tiene dos nominaciones a Mejor película internacional y Mejor sonido.

Estas candidaturas suponen un hito en el cine gallego y español. Laxe es el duodécimo director en optar a mejor película internacional por España, después de las nominaciones en años anteriores de Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Luis Buñuel, Jaime de Armiñán, Carlos Saura, José Luis Garci, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar y J. A Bayona.

De lograr el premio en la categoría internacional, Siràt sería la quinta película española en hacerse con esta estatuilla.

La película lleva cerca de un año pasando por los principales festivales de cine y galas de premios a nivel internacional, desde su candidatura a la Palma de Oro en Cannes, donde ganó el premio del jurado.

Desde entonces, Sirât ha acumulado 38 premios y 103 nominaciones en ceremonias tan relevantes como el festival de San Sebastián, los Feroz, los Critics Choice Awards o los César.