'Decorado', del director gallego Alberto Vázquez, Goya a mejor película de animación

El cine gallego estuvo de celebración este sábado en la gala de los Premios Goya, donde el director Alberto Vázquez se alzó con el premio a Mejor película de animación por Decorado. El cineasta de A Coruña repite así en los premios más importantes del cine español, donde ya había ganado el mismo premio en el año 2023 por Unicorn Wars.

La película, estrenada el pasado mes de octubre, se adentra en la vida de un ratón de mediana edad que ve su mundo como decorados teatrales artificiales en una historia que, como expresaba Vázquez durante la presentación del título en la Filmoteca de Galicia, "es una fábula, un cuento, una metáfora sobre el sentido de la vida y la libertad humana".

Este largometraje de animación es la ampliación de la historia ya presentada en el corto homónimo Decorado, ganador del Goya en esta categoría en el año 2017.

Con la película, Vázquez trata de "reflejar la crisis que vivimos en la sociedad actual. Las problemáticas existenciales, laborales, médicas o de pareja son universales, por eso funcionan: son intrínsecas al ser humano". En la gala celebrada en Barcelona, el filme se impuso a Bella, El tesoro de Barracuda, Norbert y Olivia y el terremoto invisible.

Fuera de los Goya, la película está recibiendo reconocimiento en otras grandes galas con nominaciones en los Mestre Mateo, los Feroz y el Festival de Sitges y habiendo ganado ya una medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos, los premios Días de Cine y el Forqué.

Con el premio de Decorado y los seis cabezones para Sirât de Oliver Laxe —de un total de 11 nominaciones, siendo una de las favoritas—, el cine gallego obtuvo un gran reconocimiento en la gala que estuvo, además, presentada por el también gallego Luis Tosar.