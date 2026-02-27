Anxela y Violeta, componentes del grupo de rock gallego BALA

Así fue la visita de BALA en 'La Revuelta': rock, recuerdos a Robe y reivindicaciones sobre Galicia y Palestina

El grupo gallego de rock formado por Anxela en guitarra y voz, y Violeta a la batería, interpretó en directo en 'La Revuelta' su canción "Prisas"

El grupo BALA, formado por guitarra y batería, acudió ayer a La Revuelta para presentar nueva gira. En ella recuperarán los temas de sus primeros discos reeditados, Human flesh (2015) y Lume (2017), trabajos que llevan tiempo agotados. El tour arranca este sábado en A Coruña.

Las gallegas Anxela Baltar y Violeta Mosquera son las integrantes del dúo: Anxela se encarga de la guitarra y la voz, y Violeta de la batería. Juntas demuestran que no hace falta más para crear rock duro, con personalidad y de esos que resuenan en el pecho. Ayer sorprendieron con la interpretación en directo de su canción "Prisas", además de lanzar varias reivindicaciones durante su visita.

Rock y varios alegatos reivindicativos

El dúo gallego llevó a La Revuelta su estilo musical y reivindicación a partes iguales. Anxela y Violeta interpretaron Prisas, un tema en el que denuncian, entre otras cuestiones del día a día, la subida del precio del aceite de oliva.

"Equivocarme", la canción que abre Besta (2024), su cuarto álbum, estuvo muy presente con un mensaje de Anxela sobre la maternidad. Tiene una hija pequeña, y recordó cómo en el momento en el que nació todo el mundo le decía qué tenía que hacer y cómo debía de hacerlo, sintiendo la presión constante de quienes opinan sobre cómo criar, alimentar o dormir a un bebé. "No me rayes, deja que me equivoque", decía.

Las reivindicaciones no se quedaron solo en las canciones. Sobre el escenario, la camiseta de Violeta con el lema "Palestina libre" y la pegatina con el lema "Altri Non", defendiendo a Galicia, evidenciaron su compromiso político con las causas sociales y su tierra.

Durante la entrevista, también hubo espacio para recordar a uno de los grandes del rock, Robe Iniesta. Reconocieron la enorme influencia de Extremoduro en varias generaciones de músicos y confesaron que lloraron el día de su fallecimiento.

"Cuántos grupos no existirían si no fuese por Extremoduro y Robe. Igual ni nosotras", reflexionaron. Conscientes de la admiración de David Broncano por el artista extremeño, le regalaron un cuadro bordado por la gallega Lúa Mosquetera con guiño a la entrevista que le hizo hace unos años.

Si todavía no has tenido el placer de disfrutar del grupo BALA en directo, te dejamos las fechas de sus próximos conciertos:

  • 28 de febrero: A Coruña
  • 6 de marzo: Bilbao
  • 14 de marzo: Granada (Festival + Espárraga)
  • 3 de abril: Hondarribia
  • 4 de abril: Piloña (Festival Primavera Rural)