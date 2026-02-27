Así fue la visita de BALA en 'La Revuelta': rock, recuerdos a Robe y reivindicaciones sobre Galicia y Palestina

El grupo BALA, formado por guitarra y batería, acudió ayer a La Revuelta para presentar nueva gira. En ella recuperarán los temas de sus primeros discos reeditados, Human flesh (2015) y Lume (2017), trabajos que llevan tiempo agotados. El tour arranca este sábado en A Coruña.

Las gallegas Anxela Baltar y Violeta Mosquera son las integrantes del dúo: Anxela se encarga de la guitarra y la voz, y Violeta de la batería. Juntas demuestran que no hace falta más para crear rock duro, con personalidad y de esos que resuenan en el pecho. Ayer sorprendieron con la interpretación en directo de su canción "Prisas", además de lanzar varias reivindicaciones durante su visita.

Rock y varios alegatos reivindicativos

El dúo gallego llevó a La Revuelta su estilo musical y reivindicación a partes iguales. Anxela y Violeta interpretaron Prisas, un tema en el que denuncian, entre otras cuestiones del día a día, la subida del precio del aceite de oliva.

Prisas



BALA



Hoy han temblado los cimientos del teatro. Anxela y Violeta van sobradas, cómo suenan #LaRevuelta

"Equivocarme", la canción que abre Besta (2024), su cuarto álbum, estuvo muy presente con un mensaje de Anxela sobre la maternidad. Tiene una hija pequeña, y recordó cómo en el momento en el que nació todo el mundo le decía qué tenía que hacer y cómo debía de hacerlo, sintiendo la presión constante de quienes opinan sobre cómo criar, alimentar o dormir a un bebé. "No me rayes, deja que me equivoque", decía.

Las reivindicaciones no se quedaron solo en las canciones. Sobre el escenario, la camiseta de Violeta con el lema "Palestina libre" y la pegatina con el lema "Altri Non", defendiendo a Galicia, evidenciaron su compromiso político con las causas sociales y su tierra.

Durante la entrevista, también hubo espacio para recordar a uno de los grandes del rock, Robe Iniesta. Reconocieron la enorme influencia de Extremoduro en varias generaciones de músicos y confesaron que lloraron el día de su fallecimiento.

"Cuántos grupos no existirían si no fuese por Extremoduro y Robe. Igual ni nosotras", reflexionaron. Conscientes de la admiración de David Broncano por el artista extremeño, le regalaron un cuadro bordado por la gallega Lúa Mosquetera con guiño a la entrevista que le hizo hace unos años.

Gracias eternas a Robe Iniesta ❤️



Sin él, nos habríamos perdido muchísima música y talento #LaRevuelta #BALA

Si todavía no has tenido el placer de disfrutar del grupo BALA en directo, te dejamos las fechas de sus próximos conciertos: