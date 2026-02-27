La productora gallega de 'El caso Asunta' niega contactos con Basterra para un nuevo proyecto

Bambú Producciones ha desmentido públicamente cualquier tipo de proyecto audiovisual vinculado a Alfonso Basterra tras la aparición de informaciones en distintos medios que apuntaban a supuestas conversaciones para desarrollar un nuevo contenido.

La productora gallega, responsable de la serie “El caso Asunta", difundió un comunicado a través de sus redes sociales en el que niega de forma tajante la existencia de contactos o negociaciones con Basterra.

"Ante las informaciones publicadas en algunos medios en relación sobre supuestas conversaciones o proyectos audiovisuales vinculados a Alfonso Basterra, Bambú Producciones desea manifestar lo siguiente", comienza el texto difundido por la compañía.

En el comunicado, la productora asegura que "no existe ningún proyecto audiovisual en desarrollo, preparación o negociación con Alfonso Basterra, ni lo ha habido en ningún momento", calificando además estas afirmaciones como "rotundamente falsas".

Asimismo, la empresa señala que tampoco contempla la posibilidad de impulsar una producción en la que el condenado participe de alguna forma. "Bambú Producciones no tiene intención de desarrollar ni producir un proyecto en el que participe Alfonso Basterra, ni directa ni indirectamente", subraya el comunicado.

La compañía quiso además aclarar su política interna respecto a este tipo de contenidos, indicando que no remunera a acusados o condenados por delitos por su participación en producciones audiovisuales. Según explica, esta línea de actuación se ha aplicado “de forma constante en todas sus producciones”.

Bambú Producciones destaca que lleva años trabajando en proyectos de ficción y documental basados en hechos reales "siempre desde el máximo respeto a las víctimas y a los hechos judicialmente probados".

Por último, la productora lamenta la difusión de informaciones que considera inexactas y que, aseguran, "pueden generar confusión en la opinión pública".