Javier Gutiérrez recibe la Faba de Plata en Ferrol y reivindica su condición de "gallego-astur"

Ferrol vivió este sábado una jornada cargada de emoción y orgullo con la entrega de la Faba de Plata 2025 al actor Javier Gutiérrez. El acto se celebró en el Centro Cultural Torrente Ballester, en un evento organizado por la Asociación Asturiana de Ferrolterra-Peña les Fabes, que reconoce así la trayectoria y los vínculos del intérprete con Asturias y Galicia.

El galardonado agradeció la distinción con unas palabras que arrancaron aplausos entre los asistentes: "Lo llevaré con un enorme orgullo e ilusión y seré uno más entre vosotros, llevando muy a gala mi condición de gallego-astur, o astur-gallego".

El evento contó con la presencia del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, quien inauguró el acto, seguido por la actuación de la Banda Ferrolá, que puso la nota musical a la ceremonia.

Uno de los momentos centrales fue la lectura del acta de concesión del galardón 2025 a Javier Gutiérrez Álvarez, a cargo del vicepresidente de la entidad organizadora, Gregorio López Fraile.

Javier Gutiérrez en el acto de entrega de la Faba de Plata

A continuación, se proyectó un vídeo que repasó una parte de "la gran trayectoria de nuestro homenajeado", recorriendo algunos de los hitos más destacados de su carrera en cine, teatro y televisión.

Antes de concluir el acto, el alcalde anunció una segunda sorpresa dedicada al premiado: la actuación de la Rondalla Só Elas, de la que Javier Gutiérrez es padrino honorífico.

La ceremonia culminó así con la interpretación conjunta de los himnos de Asturias y de Galicia.