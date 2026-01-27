'Sirat', del gallego Oliver Laxe, nominada a mejor película de habla no inglesa en los Bafta 2026

Sirat, del gallego Oliver Laxe, está nominada al premio a la mejor película de habla no inglesa en la 79.ª edición de los Bafta, los galardones que cada año concede la Academia Británica de Cine y Televisión. La gala de entrega será el 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, según indica Europa Press.

Aimee Lou Wood (The White Lotus) y David Jonsson (Alien: Romulus) dieron a conocer la lista de nominados de la nueva edición de los premios del cine británico. Una lista de la que forma parte Sirat, que competirá por el galardón a mejor película de habla no inglesa con la iraní Un simple accidente, de Jafar Panahi; la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier; la tunecina La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania; y El agente secreto, cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho.

La noticia llega una semana después de que se diera a conocer que Sirat está nominada a dos Oscar: a mejor película internacional y a mejor sonido por el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas. Estas tres mujeres, además, han hecho historia al ser el primer equipo de sonido íntegramente femenino en lograr una nominación al Oscar.

Ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes, recibió dos nominaciones a los Globos de Oro en las categorías de mejor película en habla no inglesa y mejor banda sonora. El filme de Oliver Laxe no logró hacerse con ninguno de los premios, que fueron para Ludwig Göransson por la música de Los pecadores y para la brasileña El agente secreto, que también le dejó sin el premio a mejor película de habla no inglesa en los Critics Choice.

Sirat parte como una de las grandes favoritas de cara a los premios Goya, que se entregarán en Barcelona el próximo 28 de febrero, con 11 nominaciones, entre ellas las de mejor película y mejor dirección. El filme, una película original de Movistar Plus+, cuenta también en su palmarés con cinco premios del cine europeo, todos en categorías técnicas (mejor fotografía, montaje, diseño de producción, diseño de sonido y dirección de casting) y dos Premios Feroz (mejor música y mejor tráiler).