Vuelve A Radio Conta: la magia de la radio coruñesa se une en una sola emisión

El programa A Radio Conta vuelve este sábado 27 de diciembre, reuniendo a siete emisoras públicas y privadas de A Coruña en un evento único que combinará radio en directo, música, humor y solidaridad.

La cita tendrá lugar en la Fundación Barrié, de 17:00 a 20:00, con entrada libre, y podrá seguirse también a través de las radios participantes: RNE, Radio Galega, SER, Onda Cero, RadioVoz, COPE y Radio Marca.

Esta decimotercera edición pondrá el foco en la emigración gallega, mostrando tanto la ida como el regreso de quienes mantienen un vínculo con Galicia.

Además, servirá para visibilizar el trabajo de Accem, organización dedicada a la atención e integración de personas migrantes, y para conmemorar el 75º aniversario de Sempre en Galicia, el programa en gallego más longevo emitido desde Uruguay.

El periodista Moncho Viña conducirá la jornada junto a profesionales de las emisoras coruñesas.

La programación incluirá radioteatro en directo, humor a cargo de Xosé Antonio Touriñán, David Perdomo y Leti da Taberna, y actuaciones musicales de José Manuel Cancela, Xurxo Souto, Andrés Lobato e Igor Pérez, además de homenajes a figuras de la cultura gallega como Sito Sedes.

En el apartado divulgativo, la actividad contará con la presencia de Iván Fernández Amil, mostrando inventos gallegos, y de Óscar Blanco, que adelantará el fenómeno astronómico que vivirá A Coruña en 2026.

Por otra parte, se debatirá sobre el papel de la radio como puente con la diáspora, con intervenciones de expertos como Xan Leira, Mónica Rebolo y Henrique Rabuñal.

Durante el evento, el público podrá conocer de primera mano las historias de personas migrantes que han recibido apoyo de Accem y colaborar con la entidad a través de Bizum 04939, aportando al apartado Donar a ONG.