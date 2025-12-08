Galicia entra en los Globos de Oro con 'Sirat' a mejor película de habla no inglesa y mejor banda sonora

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha dado a conocer este lunes las nominaciones completas a los Globos de Oro 2026, en las que destaca la presencia española de 'Sirat', seleccionada en la categoría de mejor película de habla no inglesa y a mejor banda sonora original.

'Sirat', que también ha sido seleccionada por España como candidata al Oscar a mejor película internacional, es una coproducción hispanofrancesa dirigida por Oliver Laxe y con Kangding Ray a los mandos de la dirección musical. Protagonizada, entre otros actores, por Sergi López y Bruno Núñez, que interpretan a un padre y un hijo que buscan en una 'rave' perdida de Marruecos a su hija y hermana, respectivamente.

'Sirat' competirá en la categoría de mejor película de habla no inglesa con la gala 'Un simple accidente', con la surcoreana 'No hay otra opción', con la brasileña 'El agente secreto', con la noruega 'Valor sentimental' y con la tunecina 'La voz de Hind'.

En el apartado de mejor banda sonora, la española 'Sirat' competirá con 'Frankenstein', 'Los pecadores', 'Una batalla tras otra', 'Hamnet' y 'F1: La película'.

Candidaturas principales

Además, el cineasta Guillermo del Toro, mexicano de origen español, figura entre los nominados a Mejor dirección por 'Frankenstein'. Un filme que competirá al globo de oro a la mejor película junto a 'Hamnet', 'El agente secreto', 'Valor sentimental', 'Los pecadores' y 'Un simple accidente'.

En el apartado de Mejor dirección de película, compite también Guillermo del Toro ('Frankenstein'), con Paul Thomas Anderson ('Una batalla tras otra'), Ryan Coogler ('Los pecadores'), Jafar Panahi ('Un simple accidente'), Joachim Trier ('Valor sentimental') y Chloé Zhao ('Hamnet').

Como Mejor actor principal en categoría dramática aparecen Joel Edgerton ('Sueños de trenes'), Dwayne Johnson ('The Smashing Machine'), Michael B Jordan ('Los pecadores') Wagner Moura ('El agente secreto') Jeremy Allen White ('Springsteen: Deliver Me From Nowhere').

Al mejor actor principal de película cómica están nominados Timothée Chalamet ('Marty Supreme'), George Clooney ('Jay Kelly'), Leonardo Dicaprio ('Una batalla tras otra'), Ethan Hawke ('Blue Moon'), Lee Byung Hun ('No hay otra opción') y Jesse Plemons ('Bugonia').

En cuanto a Mejor actriz principal en comedia o musical, lucharán por el globo de roo Rose Byrne ('Si pudiera, te daría una patada'), Cynthia Erivo (Wicked: Parte II), Kate Hudson ('Song Sung Blue'), Amanda Seyfried ('The Testament of Ann Lee') y Emma Stone ('Bugonia').

Y la Mejor actriz principal en película dramática competirán Renate Reinsve ('Valor sentimental'), Jennifer Lawrence ('Die my love'), Jessie Buckley ('Hamnet'), Julia Roberts ('Caza de brujas'), Sydney Sweeney ('Christy') y Eva Victor ('Sorry, baby').

Por otro lado, al Mejor actor de reparto en cualquier película aspiran al globo de oro Paul Mescal ('Hamnet'), Sean Penn ('Una batalla tras otra'), Stellan Skarsgard ('Valor sentimental'), Benicio del Toro ('Una batalla tras otra'), Jacob Elordi ('Frankenstein') y Adam Sandler ('Jay Kelly').

Y las actrices nominadas a Mejor actriz de reparto en cualquier película son Emily Blunt ('The Smashing Machine'), Elle Fanning ('Valor sentimental'), Ariana Grande ('Wicked: Parte II'), Inga Ibsdotter Lilleaas ('Valor sentimental') y Teyana Taylor ('Una batalla tras otra').

Entre muchas otras categorías en los premios de los Globos de Oro, en televisión, las series nominadas a Mejor serie dramática son 'La diplomática', 'The Pitt', 'Pluribus', 'Slow Horses' 'y The White Lotus'.

La gala de entrega de premios se celebrará el 11 de enero en Los Ángeles.