A Coruña reforzará en 2026 el cine de autor que proyecta el Fórum Metropolitano: "Es un patrimonio vivo"

Desde el año 1996, hace prácticamente 30 años, el Fórum Metropolitano de A Coruña es uno de los rincones de la ciudad en los que disfrutar de una programación de cine más allá de los títulos comerciales. Este espacio cultural cuenta con dos salas de cine —la Marylin Monroe y la Fernando Rey— con una capacidad cada una de ellas de algo más de 70 personas. Aquí, tres veces por semana, se proyectan películas en versión original y de cine de autor.

En los últimos años, los coruñeses y coruñesas han mostrado más interés por esta oferta. Así lo indica el concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, que cifra la asistencia en unas 7.000 personas en el 2023 y unas 8.000 en el 2024. Todavía quedan algunas semanas del 2025, pero la previsión es que se puedan superar estos números con un crecimiento de en torno al 20%.

Ante esta situación, el concelleiro adelanta que para el próximo año no se descarta alguna colaboración con el Cluster Audiovisual Galego y la Academia Galega do Audiovisual para reforzar la propuesta actual y "poñer en valor e potenciar todo o que ten que ver co cinema de autor".

Castro subraya que la idea es poder hacer "accións conxuntas co ecosistema audiovisual que temos na nosa cidade e con entidades que fan un traballo moi positivo e sitúan á cidade e ao noso país na referencia estatal do audiovisual".

El objetivo es que A Coruña cuente con una programación más estable y con más contenido en los centros culturales y cívicos de la ciudad.

Así, este tipo de películas podrán llegar a otros puntos de la ciudad a través de espacios como el Centro Cívico de Os Mallos o el Centro Ágora, donde ya se proyecta algunas veces el Doc do mes, aprovechando la "eclosión" del audiovisual en una ciudad que ahora alberga el plató virtual inmersivo más grande de España.

Un cine con identidad propia

Por el momento, el Fórum Metropolitano se mantiene como sede del cine de autor en A Coruña. El concelleiro destaca que la intención con las películas que aquí se proyectan es la de "ír máis aló do que son as salas de proxeccións. Son espazos culturais con entidade propia que constitúen un patrimonio vivo".

En las próximas fechas se podrán ver aquí títulos de los ciclos La comedia de Kaurismäki con I hired a contract killer (Contraté a un asesino a sueldo) y Pidä huivista kiinni, Tatjana (Agárrate el pañuelo, Tatiana), ambas de Aki Kaurismäki, y el de Derechos humanos con Flee de Jonas Poher Ramussen y Aisha de Frank Berry.

"O que se busca é apostar por unha filmografía máis diversa e máis de autor ou independente, que aporte valores e reflexións sociais e que non abandone a calidade artística" Gonzalo Castro, concelleiro de Cultura

Las películas se proyectan en versión original para que el público disfrute de "o cine tal e como foi creado" en una "función educativa e cultural moi importante e como liña diferencial".

En pocas palabras, el concelleiro subraya que "o que se busca é apostar por unha filmografía máis diversa e máis de autor ou independente, que aporte valores e reflexións sociais e que non abandone a calidade artística". Estos son también los criterios a la hora de elaborar la programación, de la que se encargan de manera conjunta la dirección del Fórum Metropolitano y el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE).

Ir al cine en el Fórum es, además, más barato. Las entradas generales tienen un precio de 3 euros, con opción reducida a 2 euros para público con carné joven, mayor de 65 años o desempleado. Las sesiones de los sábados a las 17:30 horas tienen un precio único de 1,50 euros.

La programación busca ser equilibrada con el cine independiente como hilo conductor y con la intención de ser "diversa e con valores", algo que el concelleiro ve como una forma de "captar clientes fieis e cunha comunidade cultural que o que quere é conversar e debater e acceder á cultura desde unha perspectiva máis crítica".

Festivales

Estos cines también son un punto de encuentro para la ciudadanía y el sector. Además de su programación propia, estas salas se transforman en el escenario de festivales en colaboración con entidades privadas como el Lóstrego sobre cine fantástico y de terror o el Animacción con películas de animación.

Durante el verano, se realiza el Cinenterraza, que este mes de julio proyectó en el vestíbulo del espacio cultural clásicos como La passion de Jeanne d'Arc o Le silence de la mer.

"O Fórum como espazo cultural incluso da cabida a expresións relacionadas directa ou indirectamente co cine ou programación audiovisual" cumpliendo así una función "esencial" que complementa la programación municipal.