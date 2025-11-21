Prime Video anuncia la fecha de estreno de una película protagonizada por Mario Casas y Luis Zahera

Prime Video ha dado a conocer la fecha de estreno de una de sus producciones más esperadas para 2026. Se trata de Zeta, una película de espionaje en el que Mario Casas y Luis Zahera encabezan un elenco lleno de personajes intensos y complejos que aportarán la tensión necesaria.

La película está dirigida por Dani de la Torre (El desconocido), quien también firma el guion junto a Oriol Paulo y Jordi Vallejo. Ya se han revelado las primeras imágenes y la fecha en que esta superproducción de Prime Video verá la luz en la plataforma. Te contamos todo lo que necesitas saber.

Primeras imágenes y estreno de Zeta

Prime Video ha anunciado oficialmente Zeta, una de sus grandes apuestas de espionaje para 2026, y lo ha hecho compartiendo las primeras imágenes y confirmando su fecha de estreno: 20 de marzo de 2026.

La película, liderada por Mario Casas y Luis Zahera, promete convertirse en uno de los thrillers de acción más potentes del próximo año, combinando intriga, operaciones encubiertas y un elenco cargado de muchísimo talento.

Dirigida por Dani de la Torre, reconocido por su manejo del suspense, la película nos sumerge en un conflicto que se reactiva décadas después de haber sido silenciado. La historia arranca con el asesinato simultáneo de cuatro exagentes de inteligencia españoles de diferentes embajadas alrededor del mundo.

Este patrón revela un vínculo oculto: todos participaron, 35 años atrás, en la Operación Ciénaga, un episodio ocurrido en Colombia. El único superviviente de aquel grupo se convierte en el objetivo tanto de quienes quieren eliminarlo como de aquellos que quieren encontrarlo para conocer la verdad.

Nora Navas y Mario Casas @primevideoes

El CNI le confía esta misión a Zeta (Mario Casas), un agente implacable y marcado por un pasado difícil. Sin embargo, no es el único que quiere encontrarlo. Desde Colombia, Alfa (Mariela Garriga), también hará todo lo que esté en su mano para dar con el agente.

Luis Zahera y Mariela Garriga @primevideoes

En el centro del misterio surge la figura de un sexto miembro de aquella operación, un espía en la sombra cuya existencia podría explicar cada asesinato.

Guarda la fecha en el calendario si eres fan de las producciones de espionaje: 20 de marzo de 2026 en Prime Video.