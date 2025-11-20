Un conocido actor estadounidense visita la Catedral de Santiago y se queda sin palabras: "¡Qué lugar!"

Galicia no solo está de moda en las producciones a nivel nacional: al otro lado del charco también crece el interés por descubrirla y filmar sus rincones más especiales. Estos últimos días, el actor estadounidense David Henrie, conocido por su papel en Los Magos de Waverly Place o Cómo conocí a vuestra madre, ha sido visto en Santiago grabando un episodio de la próxima temporada de Seeking Beauty, una docuserie de EXTN Studios.

Galicia lleva tiempo cautivando a figuras internacionales: Henry Cavill quedó fascinado por la vaca rubia gallega; el chef Gordon Ramsay cayó rendido ante su gastronomía; la CNN, de la mano de Eva Longoria, rodó en Santiago un episodio del documental Searching for Spain; y un actor de la talla de Martin Sheen presume orgulloso de sus raíces gallegas. Ahora, David Henrie se ha interesado por la peregrinación del Camino de Santiago.

La visita de David Henrie a Galicia

David Henrie @DavidHenrie

El actor y productor estadounidense David Henrie, de 36 años, continúa su recorrido por España para rodar una nueva temporada de su docuserie Seeking Beauty, un proyecto con el que quiere descubrir la cultura, el arte y la belleza de diferentes lugares de un país.

Tras su éxito de la primera temporada, centrada en Italia, esta nueva entrega lo ha llevado a distintos rincones del país, entre ellos, Sevilla, Granada, Barcelona, el País Vasco y, de manera muy especial, Galicia. "Santiago de Compostela… ¡qué lugar!", decía el actor en sus redes sociales.

Su paso por tierras gallegas ha estado marcado por un profundo interés por el Camino de Santiago, una ruta que desde hace siglos atrae a peregrinos de todo el mundo. Henrie quiso vivir en primera persona parte de esa experiencia y, además de visitar y grabar en la Catedral de la capital, también se desplazó a otros lugares de la región.

"Si nunca has hecho una peregrinación, te recomiendo encarecidamente esta. Algo cambia en ti aquí", comenta David Henrie para que nadie se quede sin vivir esta experiencia.

David Henrie @DavidHenrie

"Empezamos en el Hostal Real de Santiago de Compostela y luego nos dirigimos a Finisterre." Siguiendo el camino de tantos peregrinos, Henrie llegó al Fin do Mundo, Fisterra (A Coruña), un lugar donde hasta hace unos años los peregrinos llegaban para quemar sus botas tras terminar el Camino.

Allí, frente al Atlántico, grabó varias secuencias que buscan reflejar la sensación que se siente al terminar la peregrinación.

La elección de Galicia para Seeking Beauty no es algo casual: sus paisajes, patrimonio y su espiritualidad encajan a la perfección con la esencia de la docuserie. Esperamos con muchas ganas la emisión de esta nueva temporada.