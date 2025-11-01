Animacción despide en A Coruña su edición con un Magosto Animado en el Fórum Metropolitano

El Festival Internacional de Animación Animacción pone hoy punto final a su nueva edición con una jornada muy especial en el Fórum Metropolitano de A Coruña, donde se están proyectando los cortometrajes seleccionados en las tres secciones del certamen: infantil, Panorama Galicia Retro y general.

Como broche de oro, el festival celebrará esta tarde el Magosto Animado, una actividad que fusiona la tradición gallega con la magia del cine y que invita a los asistentes a disfrutar de un encuentro distendido para charlar sobre el séptimo arte y la animación.

Con esta cita, Animacción se consolida como un punto de encuentro entre creadores, público y aficionados, reforzando el vínculo entre la animación y la cultura gallega.