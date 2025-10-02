Nace en Santiago Eco Fest, el festival de cine y música que se celebrará en el Centro Xove

Nace Eco Fest, el festival de música y cine que se celebrá en el Centro Xove de Santiago Cedida

El festival de cortometrajes y música Eco Fest se celebrará en el Centro Xove de Almáciga desde los días 20 al 22 de noviembre. Cada día habrá proyecciones y cortometrajes divididos en tres secciones: ficción, no ficción y videoclips y cada jornada finalizará con una actuación musical.

La concejala de Dereitos e Servizos Socias, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, presentó esta mañana la actividad, acompañada por Óscar Silva y Nicolás Quiñoy, responsables del proyecto. También la acompañó María Alonso, gestora cultural del Centro Xove.

Rozas explicó que esta iniciativa "é levar á realidade a proposta máis votada no proceso de Orzamentos Participativos da Concellaría de Mocidade", que se presentó bajo el nombre de "Cine e música baixo as estrelas" con el objetivo de difundir nuevos creadores, tanto en el ámbito audiovisual como musical.

La teniente alcalde también destacó que "este festival está dirixido polos propios mozos e mozas, e afonda na aposta pola participación porque calquera poderá presentar o seu traballo para que poida ser seleccionado e facer parte do cartel de proxección".

Plazos y procesos para la presentación de proyectos

Las personas que deseen participar con su proyecto deberán presentarlo entre el 10 de octubre y el 3 de noviembre.

Las obras deben ser de autoría gallega, generadas en el ámbito de los centro formativos relacionados con el sector audiovisual y nuevos cineastas, y que fueran finalizadas después del 1 de enero de 2024.

Las piezas deberán tener una duración máxima de 25 minutos, y cada persona podrá presentar los trabajos que desee, sin límite, a través del formulario que estará habilitado en la web del Centro Xove.

Los cortometrajes que finalmente serán proyectados en el festival serán seleccionados por un jurado especializado formado por Irene Seara, Miguel Gomar y Adela Otero, que valorarán el interés artístico y la originalidad de los cortos, su adecuación al formato y las condiciones técnicas establecidas por el festival, y la diversidad de voces, estilos y procedencias.

Óscar Silva y Nicolás Quiñoy explicaron que "o obxectivo do Eco Fest é darlle visibilidade ao traballo que fan moitos estudantes no audiovisual e na musica, xerando tamén unha convivencia entre mozos e mozas e procurar posibles vías de colaboración nos seus proxectos artísticos".