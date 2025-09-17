El festival de cine Intersección celebra su 8ª edición en A Coruña con 120 películas

Entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre, A Coruña acogerá una nueva edición del festival de cine internacional Intersección con 119 películas de 36 países. Su programación se llevará a cabo en los Cantones Cines, en la Filmoteca, en la Sala Palexco y en la Fundación Luis Seoane.

Durante esos días, la ciudad herculina vivirá 23 estrenos mundiales, 13 nacionales y otros 13 gallegos. Entre los cineastas hay nombres de Finlandia, Filipinas, Brasil, Austria, Francia o Turquía con un 57% de mujeres. Este festival es, además, calificador para los Premios Goya.

El cerca de centenar de títulos acercará al público coruñés obras que cuestionan la relación con la política, la tecnología o la identidad y formatos que dialogan con los videojuegos, todo ello en relación con las tendencias del cine contemporáneo internacional y gallego.

Dentro de la Sección Internacional destacan títulos como World at Stake de Total Refusal, o Fear Fokol de Tuva Björk y Bomba Bernal de Khavn. En la Sección Galicia, hay propuestas que exploran la memoria y la mitología, además de la ecología y las identidades disidentes. Algunos ejemplos son Deuses de Pedra, Maldito Espírito, Canto rodado o Alboroque.

Por otra parte, en Fulgor, una sección centrada en nuevas voces, se abordan propuestas que exploran la memoria, el cuerpo y la intimidad.

Además, esta edición del Intersección contará con una retrospectiva completa de de Travis & Erin Wilkerson con el estreno mundial de la exposición expandida Nuclear Family: Fieldwork, ideada para la Bienal de Venecia del 2020.

Paralelamente, la Fundación Luis Seoane acogerá Todo o que herdamos, una muestra de Sara Donoso que reúne trabajo de autores gallegos en diálogo con la obra de los Wilkerson. Esta exposición se podrá visitar hasta el 19 de octubre.

Intersección contará asimismo con Nexus, un espacio profesional como punto de encuentro para trabajadores del sector como cineastas, productoras o escuelas de cine. Aquí se reunirán más de un centenar de profesionales con 13 proyectos seleccionados con tutorías especializadas y coproducciones internacionales vinculadas a Galicia.

Como novedad, el festival contará con la World Film School Meeting juntando en A Coruña a estudiantes y docentes de distintos países que impartirán charlas y llevarán a cabo proyecciones.