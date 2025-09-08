El maquinista del Alvia que descarriló en Santiago de Compostela cuenta su versión: "Quiero que se sepa todo"

El 24 de julio de 2013 se produjo el mayor accidente ferroviario de Galicia y uno de los más graves de España, el descarrilamiento del tren Alvia en Angrois (Santiago de Compostela). De las 218 personas y 6 tripulantes que iban en ese tren, 144 resultaron heridas y 80 fallecieron.

12 años después de la tragedia que paralizó y entristeció a Galicia a pocas horas de celebrar sus fiestas más importantes, el maquinista del tren se sienta en Salvados este domingo para que "se sepa todo" y que "haya justicia".

"No había bajado del Alvia y ya estaba todo en la prensa"

Francisco José Garzón Amo es el maquinista del tren que descarriló en Angrois el 24 de julio de 2013. El próximo domingo, Gonzo contará con su presencia en Salvados, así como con la de algunos supervivientes de aquel fatídico accidente que dejó en vilo a toda una comunidad.

Y el próximo domingo, el maquinista del Alvia nos cuenta su versión: “Quiero que se sepa todo”. pic.twitter.com/WDjNWvp1qe — Salvados (@salvadostv) September 7, 2025

No hay un gallego que no tenga en su memoria el vídeo del tren descarrilando en Angrois. Tampoco las imágenes de los vecinos que saltaron a las vías para ayudar a los heridos, y a los muertos, o las de las colas en los diferentes hospitales gallegos para hacer donaciones de sangre.

Un día negro en la historia de Galicia, y para el que 12 años más tarde todavía se siguen buscando respuestas y justicia.

"Aparecían mi nombre y mis apellidos completos, mis fotos... No me había bajado del Alvia y ya estaba todo en la prensa. ¿Quién filtró todo eso?", pregunta el maquinista a Gonzo.

No suele salir en los medios de comunicación, pero esta vez lo ha hecho para que se haga justicia. "Era una curva de 80. A 200 iría o así", reconoce en el avance del programa. "El batacazo fue bestial", dice, admitiendo que en el momento del accidente pensó que no iba a haber supervivientes.

"Pensé que estaba todo el mundo muerto", dice una de las supervivientes. "Los he matado a todos", pensó el maquinista.

¿Quién, quiénes o qué fue el responsable del descarrilamiento? "Iban a por mí", le dice el maquinista a Gonzo ante la sorpresa de este por salir de la estación en coche patrulla dirección al hospital, sin ningún tipo de asistencia médica.

En el avance también se puede ver cómo los supervivientes apuntan a otros errores. "Había un interés económico de no perder contratos de alta velocidad [...] Los dos grandes partidos tuvieron que ver en esto", dice una de ellos. "Después de gastarse 3.000 millones de euros había retrasos. Se decide inmediatamente desconectar el sistema de seguridad", sentencia otro.

En julio de 2024 se publicó la sentencia en la que se hizo responsables tanto al maquinista Francisco José Garzón, como al director de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, con dos años y medio de cárcel.

Francisco José afirma en el programa que no tiene "miedo a nada", y añade: "tengo la conciencia tranquila y si tengo que entrar yo (en la cárcel) pues entro yo, pero quiero que se sepa todo, que haya justicia".