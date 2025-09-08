El Festival Lóstrego de A Coruña ya mira hacia el futuro tras el éxito de la primera edición

La primera edición de Lóstrego Festival de A Coruña ha sido un éxito Noa Gómez (Cedida)

El Fórum Metropolitano de A Coruña se convirtió este sábado en el epicentro del cine en corto con la clausura de la primera edición de Lóstrego Festival, un festival que cerró su estreno con una gala marcada por la emoción, el respaldo del público y la entrega de premios a los cortometrajes más destacados.

El palmarés estuvo encabezado por Nai, reconocido con el Premio al Mejor Cortometraje Gallego, entregado por el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, y recogido por Tito Reboxo. En la categoría nacional, el galardón fue para Imago, cuyo director envió un emotivo vídeo de agradecimiento tras recibir el premio de manos de Martín Caínzos, jurado del festival.

En el apartado internacional, el reconocimiento recayó en Algo sobre ilda, con la entrega de Carlos Álvarez, también jurado, y la recogida por Fernando Pacín. El público, gran protagonista de esta edición, otorgó su propio galardón a Berta, premio anunciado en directo durante la clausura por Marc Castro.

Gonzalo Castro entrega el premio a Tito Reboxo Noa Gómez (Cedida)

Un público entregado y un festival con futuro

La gala congregó a directores nacionales y a un público vibrante, que llenó las salas durante todas las jornadas del festival y participó activamente en cada proyección. Los codirectores de Lóstrego destacaron la ilusión que ha dejado este primer paso:

“Estamos felices con la acogida que ha tenido esta primera edición. Hemos contado con un equipo increíble, que cuidó cada detalle, y con el apoyo constante del Ayuntamiento y del Fórum, que nos abrió sus puertas. Lóstrego nace con vocación de continuidad, y después de lo vivido, tenemos más ilusión que nunca para seguir dando espacio al cine corto gallego, nacional e internacional”.

La clausura, inmortalizada a través del objetivo de la fotógrafa Noa Gómez, dejó patente la complicidad entre cineastas, público y organización.

Lóstrego mira hacia 2026

Tras este arranque exitoso, Lóstrego reafirma su intención de regresar el próximo año con una segunda edición que continúe acercando el cine en corto a la ciudad y a todos los amantes del audiovisual.