La niña de Ames (A Coruña) que pasó de ser telonera de la Panorama a concursar en La Voz Kids

Adriana Vigo, vecina de Bertamiráns, en Ames (A Coruña), se ha convertido en nueva concursante de La Voz Kids. El programa de Antena 3 arrancó el pasado sábado una nueva edición, en la que se estrenaron como coaches Edurne y Manuel Turizo, acompañando a Lola Índigo y a David Bisbal.

La niña, de 10 años, ha conquistado al jurado en las audiciones a ciegas con su interpretación de Never enough, canción de la película El Gran Showman. El primero en girarse fue Manuel Turizo, quien felicitó a la joven coruñesa por su actuación: "Tienes un talento increíble", ha destacado.

Además del artista colombiano, Lola Índigo también giró su sillón para conseguir llevarse a Adriana a su equipo. La cantante felicitó a la joven por su actuación y destacó el tema tan difícil que había elegido.

Una abrumada Adriana reconocía que no se esperaba esto: "Pensaba que no se iba a girar nadie". Pero esta no es la primera vez que Adriana Vigo se sube a un escenario, ya que la propia niña confesó al jurado que "antes de hablar ya sabía cantar". De hecho, ha actuado como telonera de la mismísima orquesta Panorama, cantando ante miles de personas.

Finalmente, Adriana se decantó por el equipo de Lola Índigo, donde seguirá desarrollando su trayectoria musical.