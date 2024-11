Cormorán Film Fest de A Coruña: Cine de autor de todo el mundo del 14 al 24 de noviembre

Del 14 al 24 de noviembre, el otro Festival de Cine Internacional de A Coruña, el conocido como Cormorán Film Fest, se zambulle en una selección de cine de autor de todo el mundo con directores invitados, charlas y proyecciones en primicia en Galicia.

Concello de Santiago El festival Cineuropa regresa a Santiago de Compostela este jueves 7 con más de 130 películas

Habrá una decena de largometrajes, desde la ganadora del Oso de Oro en Berlín Dahomey (Mati Diop) y del Certain Regard de Cannes Black Dog (Guan Hu), al pre-estreno en primicia de Prefiro Condenarme, última e importantísima película de Margarita Ledo.

Se proyectarña el desgarrador documental No Other Land, sobre la ocupación de Palestina por el estado de Israel, en sesión doble con la situación de los refugiados en Europa en To a Land Unknown (Mahdi Fleifel). Las delirantes comedias Bodegón con Fantasmas (Enrique Buelo) y Universal Language (Mathew Rankin) estarán presentes, además de un nuevo pase de Blur: To the End, el experimento autobiográfico e inclasiflicable de la americana Zia Anger.

Forma parte de la programación a su vez My First Film y la crudísima y frágil carta de despedida a un padre en Vores Fars Sol (Nuestro Padre Lleva un Sol), de Rosalinde Mynster y Jasper Spanning (coloquio online). Margarita Ledo (17 de noviembre) y Enrique Buelo (21 de noviembre) participarán presencialmente en esta cita en la que habrá coloquios posteriores al pase de sus películas, así como otros online con el resto de directores o la proyección de entrevistas donde expliquen más sobre sus obras.

Habrá varias Cormocharlas en colaboración con la UIMP. La primera con el director ganador de un goya León Siminiani (Mapa, Apuntes para una película de Atracos, Arquitectura emocional, El caso Alcasser...), que visitará los Cantones Cines el jueves 14 de noviembre para hablar sobre su proceso creativo, filmografía y las experiencias en su carrera que le han llevado hasta su último proyecto: El Circo de los muchachos (Vaca films).

Visitará la Filmoteca de Galicia el productor de Los Ilusos, Javier Lafuente (Volveréis, Las Chicas Están Bien, Quién Lo Impide...) el 22 de noviembre, así como Carlotta Cosials y Ana Perrote de las Hinds (tbd).

Fechas, cartel y programación ya disponibles

Desde la organización trasladan que el cine de autor bucea en emociones complicadas, en recursos narrativos novedosos y conflictos morales complejos. Siendo a veces tan enrevesadas, o sencillas, o extrañas... hay películas que pueden parecernos una castaña. Pero otras pueden ser joyas que nos cambian la vida.