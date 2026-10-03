AmalxGaza vuelve a Santiago para unir música y solidaridad con Palestina

The Rapants, Laura Lamontagne, O Xoán y Caamaño&Ameixeiras actuarán el 8 de octubre en la Sala Capitol en la tercera edición de este concierto solidario.

La música volverá a convertirse en un punto de encuentro entre cultura y solidaridad en Santiago de Compostela.La Sala Capitol acogerá el próximo 8 de octubre, a partir de las 20:30 horas, la tercera edición de AmalxGaza. CONCERTO SOLIDARIO (ARTISTAS GALEGAS X PALESTINA), una iniciativa impulsada por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas y el Festival AMAL cuyos beneficios se destinarán a UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas de Palestina en Oriente Próximo.

El escenario reunirá a cuatro propuestas destacadas de la música gallega: The Rapants, Laura Lamontagne, O Xoán (Xoán Fórneas) y Caamaño&Ameixeiras, en una cita que busca combinar música en directo y compromiso con los derechos humanos.

Para Ghaleb Jaber Martínez, presidente de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, la participación de artistas y público gallegos supone precisamente “unir cultura y solidaridad”, además de mostrar sensibilidad ante la situación de la población palestina.

La cultura como herramienta de expresión

AmalxGaza alcanza este año su tercera edición y se incorpora a la programación del Festival AMAL, que cumple 24 años en Santiago de Compostela. La Semana de Cinema Euroárabe Amal 2026 se celebrará del 26 al 30 de octubre.

Más allá de la recaudación, la Fundación Araguaney reivindica el papel de la cultura como una vía para expresar y visibilizar distintas realidades. “Lo que nos diferencia de la barbarie, especialmente la cultura, es un sello de identidad”, señala Ghaleb Jaber Martínez, que considera que la cultura también permite reivindicar que otras culturas, como la palestina, “no sean exterminadas”.

El cartel de esta edición refleja esa apuesta por la creación gallega. The Rapants, una de las bandas con mayor proyección del panorama musical actual; Laura Lamontagne, referente de la nueva creación musical; Caamaño&Ameixeiras, reconocidas por su renovación de la música de raíz; y O Xoán, proyecto multidisciplinar de Xoán Fórneas, serán los encargados de poner música a la noche.

Mantener viva la solidaridad

Los beneficios del concierto se destinarán a UNRWA, organización que presta asistencia y protección a las personas refugiadas de Palestina en Jordania, Líbano, Siria, Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este.

En un contexto marcado por la crisis humanitaria en Gaza, desde la Fundación Araguaney defienden la necesidad de mantener este tipo de iniciativas aunque disminuya la atención mediática. “El paso del tiempo no debe llevarnos al olvido ni hacer que las víctimas queden sin apoyo”, apunta Jaber Martínez.

La tercera edición de AmalxGaza busca así continuar una iniciativa que, según el presidente de la Fundación, ha permitido descubrir y acercar al público el talento de la música gallega. “Es maravilloso juntar el talento emergente de la música gallega”, destaca, y celebra que año tras año el concierto consiga reunir a personas “no solamente para reivindicar la música gallega, sino también para reivindicar los derechos humanos y la paz en Palestina”.

Una noche de música y solidaridad

Las entradas tienen un precio de 15 euros más gastos de gestión y están disponibles anticipadamente en la web de la Sala Capitol, además de en A Reixa Tenda / Matrioska y en la taquilla de la sala el propio día del concierto desde las 19:30 horas.

La apertura de puertas será a las 19:45 horas y el concierto comenzará a las 20:30 horas. La entrada está prohibida a menores de 16 años.

Una nueva edición de AmalxGaza que vuelve a poner la cultura gallega al servicio de una causa solidaria y que aspira a llenar la Sala Capitol de música, compromiso y reivindicación.