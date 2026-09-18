Los artistas Óscar Cabana y Miguel Sánchez en su estudio de A Coruña. CGM

Los artistas Cabana y Sánchez abren las puertas de su estudio en A Coruña: "Esto es como cualquier otro trabajo"

A unos minutos de las 18:00 horas, Óscar Cabana ultima los detalles para tener todo listo en su estudio, ubicado en Travesía Atocha Baja. Esta tarde es especial para el pintor coruñés que, junto a su compañero Miguel Sánchez, abre las puertas de su espacio creativo a todo el público en el marco de la primera edición de Coruña Arte Aberta (CAbe).

"Teníamos ganas de hacer algo entre todos", admite el artista, que pone en valor que para esta iniciativa colaboren también instituciones y espacios como galerías o museos, como el de Belas Artes.

Para Sánchez esto es "algo nuevo, así que todas las perspectivas son buenas. Esperamos que la gente salga contenta".

El estudio, situado en una plazuela, cuenta desde hace poco con un gran escaparate que permite adivinar desde el exterior algunas pinceladas del trabajo de Cabana.

Dentro, parte de su obra se expone en las paredes mientras que la pintura de otras piezas, todavía por terminar, se escapa de los lienzos y alcanza los muebles.

Interior del estudio de Óscar Cabana en A Coruña. CGM

"A mí me gusta que el estudio esté como en el día a día. Que la gente entre y vea el estudio como está, con el desorden y la forma de trabajar", reconoce Cabana, que insiste en que "no me gusta que esté todo colocadito. Para eso ya están las exposiciones".

El espacio se alarga tras una estantería repleta de libros. Tras ella, una gran mesa ocupa un lugar central como espacio de trabajo. Junto a la pared, las pantallas y ordenadores adoptan un segundo plano.

Este es el lugar de trabajo habitual de Cabana, que explica que "esto es como cualquier otro trabajo. La gente se cree que somos raros, pero yo abro a las 08:00, me pongo a pintar y a trabajar, que también hay mucho trabajo de ordenador y oficina. Este es un trabajo muy normal".

En el caso de Miguel Sánchez, acude al estudio en momentos puntuales.

"Cuando hacemos nuevos proyectos estamos aquí mano a mano", apunta.

Ambos colaboraron en Casá, una serie de obras abstractas en las que Sánchez utiliza "morteros y acabados más orgánicos con cal y ese tipo de materiales. Óscar le da una vuelta más a la parte más figurativa".

"Yo hago la parte artística y él la parte técnica", aclara entonces Cabana, que continúa destacando que "él es especialista en materiales, así que consigue esas texturas, esos acabados y esos colores y yo dibujo las formas".

En ambos casos, estos artistas están plenamente influenciados por la arquitectura.

Los dos cuentan con formación y experiencia en el sector. "Ambos nacen en la arquitectura. Una nace en la figuración y otra va hacia la abstracción", señala sobre sus procesos creativos.

En el caso de la obra propia de Cabana, este traduce su formación como arquitecto en el lienzo "con acrílico y una mezcla de yesos".

Todo esto es lo que podrán conocer los visitantes que entren en el estudio esta tarde.

"A mí me encanta que la gente me pregunte, no solo precios, sino cómo lo haces o cuándo abres. Esta profesión es muy solitaria. La gente entra poco en galerías y en museos, ya no te digo en estudios de artistas, así que está guay que la gente se anime a entrar y ver que somos gente normal y que es un trabajo normal", subraya.

No son pocos los curiosos que miran desde fuera "todos los días", pero Sánchez cree que todavía existe una barrera para entrar: "La gente cree que molesta y no entra por no molestar".

La de hoy será una oportunidad para derribar esa barrera y acercar su propuesta artística a todos los públicos.

El estudio continuará abierto hasta las 21:00 horas.

Garzas en la Plaza de Lugo

También como parte de Coruña Arte Aberta, el muralista Gabriel Taccone transformará temporalmente el escaparate de FNAC de la Plaza de Lugo con una obra protagonizada por varias garzas y una luna. El artista explica que tuvo libertad para plantear la intervención y optó por continuar explorando un elemento recurrente en su trabajo: las aves.

"Me dieron carta libre para este mural y decidí hacer unas garzas", cuenta Taccone. La composición muestra a las aves alrededor de una luna y nace, además, como una pequeña conmemoración de una canción titulada Luna llena que tiene un significado especial para el artista.

Taccone destaca especialmente la oportunidad de exponer su trabajo en un espacio tan transitado del centro de A Coruña. "Siempre es lo que más se busca en el arte, llegar a mucha gente", señala.

Para el muralista, Coruña Arte Aberta supone además una oportunidad que va más allá de su propia intervención. "Es una gran oportunidad para toda la ciudad, no solo para mí, sino para todos los artistas", afirma, destacando la posibilidad de sacar las obras de sus espacios habituales y conseguir "que el arte llegue así a la calle".