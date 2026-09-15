¿Cómo era A Coruña en 1986? Así ha cambiado la ciudad en 40 años

Coches aparcados en plena plaza de María Pita. O en el Obelisco. Una calle Real que parece la Gran Vía de Madrid, abarrotada de carteles por todos lados. Una lonja con bastante más vida que ahora. En definitiva, una A Coruña que nada tiene que ver con la de ahora.

Es la imagen que ha quedado grabada en el documental de Xosé Xoán Cabanas Cao y que ha compartido la Fundación Paideia en sus redes sociales. Un vídeo que rememora aquellos tiempos y que, en apenas cuatro días, suma casi 70.000 visualizaciones y cerca de 4.000 'me gusta'.

Y no son las únicas imágenes que han recogido. También han publicado otro carrusel de fotos del archivo de la Filmoteca de Galicia en el que se pueden ver imágenes históricas de algunos de los enclaves turísticos de la ciudad.

La Marina, la plaza de Pontevedra, el puerto de A Coruña, la playa de Riazor, el Obelisco y varias caras del paseo marítimo de A Coruña en panorámica.

Lo hacen con motivo del 40 aniversario de la Fundación, como seña de cambio y evolución. "As rúas, a xente, a enerxía dunha cidade que non paraba de moverse…", reflejan en el post. Los comentarios reflejan los cambios: "Qué bonito. Sorprende ahora ver cómo los coches estaban en todas partes! Y árboles en María Pita", comentan.

"Nese ano pasaron moitas cousas, algunhas delas cambiaron a nosa historia para sempre, sabedes cales son?", lanzaban la pregunta desde la cuenta. Y es que, entre otras cosas, apenas cuatro años más tarde el paseo marítimo recibiría su primera piedra.

Un recorrido por la A Coruña de aquellos años que es bonito recordar, pero que también es el reflejo de muchos cambios que han sido para mejor.

Un reflejo de la propia Fundación Paideia, que también nació aquel año y que ahora trabaja como motor de cambios sociales que favorecen la igualdad de oportunidades, creando espacios de formación y reflexión y las condiciones necesarias para el desarrollo integral de las personas y del territorio.