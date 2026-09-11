El Teatro Colón recupera su pantalla de cine en A Coruña con un ciclo de siete clásicos hasta diciembre

El Teatro Colón de A Coruña volverá a funcionar como sala de cine durante los próximos meses con el estreno de Colón Cinema, un nuevo ciclo que recuperará las proyecciones cinematográficas en este espacio cultural de la ciudad. La programación comenzará el 24 de septiembre y se prolongará hasta diciembre con un total de siete películas en versión original subtitulada.

La propuesta, dirigida por Javier Trigales, permitirá ver en pantalla grande algunas de las películas más reconocidas de la historia del cine. Las sesiones estarán además acompañadas de encuentros con representantes de diferentes ámbitos culturales, que participarán en un coloquio con el público una vez finalizada cada proyección.

El programa arranca el 24 de septiembre a las 19:30 horas con 'Mulholland Drive', la película dirigida por David Lynch en 2001. El dibujante y autor de cómic David Rubín será el encargado de participar en la conversación posterior a la película.

El siguiente título será 'El verdugo', de Luis García Berlanga, que podrá verse el 1 de octubre a las 19:30 horas. En esta ocasión, el coloquio contará con la artista Samantha Hudson.

La programación continuará el 22 de octubre, también a las 19:30 horas, con 'El espejo' ('Zerkalo'), una de las obras más personales del cineasta soviético Andrei Tarkovski, estrenada en 1975. La escritora y crítica de arte María Von Touceda acompañará la sesión.

De Mizoguchi a Chaplin

El ciclo seguirá en noviembre con dos clásicos de épocas y estilos muy diferentes. El 5 de noviembre a las 19:30 horas será el turno de 'Cuentos de la luna pálida' ('Ugetsu monogatari'), dirigida por Kenji Mizoguchi en 1953. Tras la película intervendrá el escritor Antonio Muñoz Molina.

Dos semanas después, el 19 de noviembre, el público podrá asistir a la proyección de 'Tiempos modernos', el clásico de 1936 protagonizado y dirigido por Charles Chaplin. La actriz y bailarina Janet Novás participará en el coloquio posterior.

La penúltima cita será el 3 de diciembre a las 19:30 horas, con 'El séptimo sello', de Ingmar Bergman. La sesión contará con la presencia de Jordi Costa, crítico cinematográfico y director del CCCB.

El ciclo se cerrará el 20 de diciembre, en este caso a las 19:00 horas, con 'Sin techo ni ley' ('Sans toit ni loi'), película de Agnès Varda estrenada en 1985. La fotógrafa de la agencia Magnum Lúa Ribeira será la invitada del último coloquio.