Así era Galicia entre 1924 y 1926: las fotos de Ruth Matilda Anderson ya se pueden ver gratis online

La mirada de Ruth Matilda Anderson captó la Galicia de 1924 a 1926 a través de más de 5.000 imágenes que ya se pueden ver online y de forma gratuita a través de la web de la Hispanic Society of America. La fotógrafa recorrió la costa gallega y ciudades como Santiago o A Coruña para captar el día a día de sus ciudadanos, especialmente en zonas rurales y centrándose en las mujeres.

Esta es la primera ocasión en la que todas las imágenes captadas por la estadounidense en Galicia pueden verse en abierto, ya que hasta ahora solo había disponible el 10%, aproximadamente. Así lo explican desde el proyecto periodístico Habitar o baleiro, que se ha hecho eco de esta gran noticia y cuya integrante Alba Rodríguez Saavedra está especializada en el trabajo de la fotógrafa.

Las imágenes de Ruth Matilda Anderson muestran la realidad gallega de hace un siglo, con una sociedad marcada por la pobreza y mayoritariamente femenina debido a la emigración. El rural también ocupa un lugar fundamental en las fotos de la documentalista, que habría quedado cautivada por Galicia y llegó a aprender gallego.

La investigación de Rodríguez Saavedra, de hecho, ha permitido descubrir que Ruth Matilda Anderson también leyó, citó y tradujo a Rosalía de Castro y dejó por escrito todo un documento en el libro Gallegan Provinces of Spain: Pontevedra and La Coruña (1939).

Todo ello permite saber que la fotógrafa no solo visitaba las aldeas de Galicia para documentarlas, sino también para entender y comprender cómo se vivía en ellas. Muestra de ello son las imágenes que ya se pueden ver a través de la web de la Hispanic Society of America (que fue quien le encargó el trabajo) gracias a su digitalización.

Porteadoras en Carnota. Ruth Matilda Anderson

La primera vez que Ruth Matilda Anderson visitó Galicia lo hizo acompañada por su padre, Alfred Anderson, con quien recorrería entre julio de 1924 y agosto de 1925 diferentes localidades a las que se trasladaban en coche, a pie o a caballo. La fotógrafa regresaría en diciembre con su compañero de la Hispanic Society Frances Spalding, con quien estuvo hasta junio de 1926.

El trabajo realizado por la documentalista permitió dar a conocer Galicia en todo el mundo. Vigo, Cangas, Tui, Sarria, Noia, Padrón, Santiago de Compostela, A Coruña o varios municipios de la Costa da Morte son algunos de los lugares que dejaron huella en la fotógrafa y cuyas imágenes han llegado hasta nuestros días gracias a su visión.

Ahora, por primera vez, las fotos pueden consultarse de forma gratuita online. El trabajo de digitalización permite seleccionarlas tanto por el periodo en el que fueron hechas como geolocalizarlas en un mapa, donde es posible clicar en cada una de ellas para obtener información concreta. Una oportunidad única para viajar a la Galicia de 1924 a 1926.