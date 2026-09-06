Las bibliotecas de A Coruña ofertan 480 plazas para sus clubs de lectura gratuitos

Biblioteca municipal en A Coruña. Concello de A Coruña

El próximo 14 de septiembre las bibliotecas municipales de A Coruña abrirán el plazo de inscripción en sus clubs de lectura gratuitos. En total habrá 480 plazas en 30 grupos de distintas temáticas.

Las inscripciones se podrán formalizar en un periodo de 10 días de manera presencial en las bibliotecas, cubriendo el formulario web o llamando a la biblioteca.

De los 30 clubs, 29 serán presenciales y uno de ellos telemático.

Entre ellos hay tres de filosofía, dos de cómic y uno centrado en la lectura de clásicos. También hay uno de literatura en gallego y otro de lectura en voz alta. Como novedad, este año se suma uno de temática medioambiental.

Por edades. 26 serán para adultos, dos para jóvenes y dos para público infantil.

Los clubs están coordinados por el personal de las bibliotecas.

En los próximos meses, Quueruña, el club de lectura LGTBIQ+ retomará su actividad. Lo hará con inscripciones en diciembre y 60 plazas disponibles en el año que cumple su décimo aniversario.

Los clubs de lectura coruñeses se extienden por todas las bibliotecas de la ciudad.

Las actividades empezarán en octubre y las personas que se apunten podrán escoger diferentes ritmos de lectura y encontro, ya que las reuniones serán semanales, quincenales o mensuales.