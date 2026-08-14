El idioma gallego seguirá siendo una materia del instituto Vicente Cañada Blanch de Londres

El Ministerio de Educación se ha comprometido a mantener la enseñanza del gallego en el Instituto Vicente Cañada Blanch de Londres. Así lo ha trasladado el departamento ministerial a petición de la Xunta, después de que el Ministerio dirigido por Milagros Tolón se negase a firmar el convenio de colaboración que garantiza esta opción desde hace tres décadas.

El subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Roura, remitió una carta al conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, en la que explica que para el curso 2027/28, sí sacará a concurso la plaza de un docente "para su cobertura estable y definitiva".

El Gobierno gallego asumirá el pago de las retribuciones del docente para el curso 2026-27, algo que quedará fijado en un nuevo convenio de colaboración. La Xunta había establecido como condición para hacer frente a este gasto que el Ejecutivo central garantizase el futuro de esta enseñanza en el instituto.

El compromiso del Ministerio de dar continuidad en el futuro a las enseñanzas de gallego en el Cañada Blanch se produce después de que Román Rodríguez intercambiara varias cartas con la ministra del ramo, Milagros Tolón, y con el subsecretario, Santiago Roura, para que rectificaran en su postura y mantuvieran estos estudios.

La Xunta explica en un comunicado que el Ministerio de Educación "no quiso firmar" el convenio de colaboración existente entre ambas partes desde hace más de 30 años, lo que provocó que hubiese que buscar una solución transitoria para el próximo curso por parte de la Xunta y, al mismo tiempo, asegurar el compromiso a largo plazo del Gobierno central.

La enseñanza del gallego en el Cañada Blanch forma parte de la difusión en el exterior de la cultura de Galicia y lleva más de tres décadas funcionando en este centro a través de un convenio con el Ministerio. La materia de Lingua e Literatura Galega se oferta en el instituto como optativa desde 1992, cuando un amplísimo porcentaje del alumnado del centro tenía origen gallego.