La CRMH celebra la declaración del Pazo de Meirás en Sada (A Coruña) como lugar de memoria democrática

El Pazo de Meirás se ha convertido oficialmente en lugar de memoria al amparo de la Ley de Memoria Democrática. La resolución ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una decisión que la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña recibe de forma positiva, aunque también plantea numerosas objeciones sobre el procedimiento y su contenido.

La entidad vincula directamente este reconocimiento con "la lucha social de la sociedad y el memorialismo gallego" y con lo que representa el Pazo de Meirás en relación con los abusos, la represión y la impunidad durante la dictadura franquista.

Sin embargo, la CRMH lamenta que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática haya excluido de la tramitación al movimiento memorialista gallego, al que considera "impulsor y principal actor" de las reivindicaciones para reconocer como lugares de memoria tanto Meirás como la isla de San Simón.

La comisión sostiene que su participación habría permitido evitar errores en el relato histórico. Como ejemplo, señala que la resolución sitúa la compra del Pazo el 3 de agosto de 1938, mientras que la entidad defiende que se produjo el 5 de agosto de ese mismo año.

Críticas al cambio de nombre

Una de las principales discrepancias afecta a la propia denominación del lugar. La CRMH cuestiona que la resolución utilice "Meirás", correspondiente al conjunto de la parroquia, en vez de "Pazo de Meirás".

Para la asociación, su nombre histórico y social siempre ha sido este último y modificarlo "atenta claramente contra la identidad del bien", además de afectar a la identificación entre la memoria y el lugar concreto al que está vinculada.

También discrepa con la referencia de la resolución a la ampliación de los terrenos mediante "apropiaciones y expropiaciones". La comisión asegura que dentro del perímetro amurallado del Pazo no hubo expropiaciones, sino únicamente apropiaciones, y diferencia esta situación de lo ocurrido fuera de sus muros.

Reclaman aclarar los usos del pazo

La CRMH echa en falta además concreción sobre el futuro del inmueble. Recuerda que el Pazo de Meirás está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de sitio histórico y critica que la resolución no detalle las medidas de protección y difusión ni la gestión y los usos que tendrá.

La entidad reclama igualmente la cesión del bien a Galicia condicionada a que sus usos principales estén relacionados con la memoria de las víctimas de la represión.

Ante estas cuestiones, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña anuncia que solicitará personarse como parte interesada y acceder al expediente administrativo para conocer, entre otras cuestiones, en qué se basó el Estado para modificar la denominación del Pazo.

La asociación termina reclamando nuevamente el cumplimiento de la normativa respecto a su apertura. Según denuncia, el Pazo de Meirás continúa actualmente cerrado a las visitas públicas, una situación que califica de "totalmente irregular".

Un lugar que representa "a los gallegos"

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, también celebró este viernes la declaración del Pazo de Meirás como lugar de memoria democrática destacó su importancia como uno de los espacios "más significativos para comprender la historia contemporánea de Galicia y de España".

"El Pazo de Meirás ya no representa a la dictadura, representa a los gallegos. Tenemos que estar muy contentos y alegres", ha señalado Blanco, que considera que la declaración permitirá "preservar el sitio como lugar histórico", además de reconocer a las víctimas del franquismo y reivindicar la democracia.

El delegado del Gobierno ha agradecido también el trabajo desarrollado por las asociaciones de memoria histórica y los ayuntamientos implicados hasta conseguir que Meirás se convierta en un "lugar de memoria, dignidad y justicia".