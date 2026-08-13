Inés Rey recibe en A Coruña a los grupos internacionales del Festival de Folclore

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recibió este jueves en el Palacio Municipal de María Pita a las agrupaciones internacionales que participan en la 39ª edición del Festival Internacional de Folclore Cidade da Coruña, una de las citas culturales más destacadas de las Festas de María Pita.

Representantes de Botswana, Filipinas, Armenia y Perú acudieron al acto junto a integrantes de la Asociación de Coros e Danzas Eidos, organizadora del festival. Durante la recepción, Rey puso en valor la presencia de estas delegaciones y el intercambio cultural que promueve el evento.

La regidora coruñesa destacó que el festival permite acercar a la ciudad las tradiciones de distintos países a través de la música, la danza y la vestimenta tradicional. También reivindicó su consolidación dentro del calendario festivo de A Coruña como un punto de encuentro entre diferentes culturas.

En esta edición participan Ngwao Letshwao Performing Arts, de Botsuana; Pasacat Philippine Performing Arts Company, de Filipinas; Traditional Dance Ensemble Hachn, de Armenia; e Identidad Perú Taller de Danza, de Perú. A ellas se suma la formación local de la Asociación de Coros e Danzas Eidos, anfitriona del certamen.

Rey también reconoció el trabajo desarrollado durante décadas por Eidos para mantener y potenciar esta cita, que ha convertido a A Coruña en un escenario habitual para el folclore internacional.

Cinco días de actuaciones por A Coruña

El festival arrancó este miércoles 12 de agosto en el Campo da Leña con una gala inaugural en la que participaron todas las agrupaciones. La programación continuará hasta el domingo 16 de agosto con actuaciones y desfiles en distintos puntos de la ciudad.

Este jueves, las actividades comenzarán a las 19:00 horas con presentaciones de los grupos en el Cantón Grande y la Marina, antes de la actuación prevista a las 20:00 horas en el Campo da Leña.

El viernes 14, las agrupaciones se trasladarán a la praza de María Pita, donde ofrecerán una actuación a las 20:00 horas, precedida por presentaciones a las 19:00 en el Cantón Grande y la Marina.

El sábado 15, el Campo da Leña volverá a acoger las actuaciones a las 20:00 horas. Una hora antes tendrá lugar un desfile entre Palexco y María Pita.

La programación se cerrará el domingo 16 en la praza de María Pita, también a las 20:00 horas, después de un nuevo desfile desde Palexco. En esta última jornada participarán las cuatro agrupaciones internacionales y Eidos.