La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión vuelve a A Coruña este viernes 14 hasta finales de agosto

Tras el éxito de la Feria del Libro de A Coruña 2026, los libros vuelven a tomar los Jardines de Méndez Núñez. Desde mañana, 14 de agosto, y hasta final de mes, la tradicional Feria del Libro Antiguo y de Ocasión reunirá ejemplares agotados, ediciones que ya no se imprimen, volúmenes de segunda mano y pequeñas rarezas bibliográficas.

La cita, organizada por la Federación de Librerías de Galicia, forma parte de la 35ª edición de las Ferias del Libro Antiguo y de Ocasión de Galicia, podrá visitarse todos los días en horario de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

En la edición de este año participarán 15 librerías procedentes de diferentes puntos de Galicia y del resto de España, que ocuparán en conjunto 112 metros de puestos.

Un recorrido pensado para buscar sin prisa y dejarse sorprender entre libros antiguos, raros, curiosos, descatalogados o difíciles de encontrar, que estarán a la venta a precios accesibles, junto con revistas y otras publicaciones de interés para coleccionistas.

Quince librerías para descubrir miles de libros

La Feria contará con una importante presencia de librerías llegadas desde diferentes comunidades autónomas. Participarán Libros Quique, de Mislata (Valencia); Librería Maxtor, de Valladolid; Librería Cajón Desastre, de Ponferrada (León); Librería Bécquer, de La Cala de Villajoyosa (Alicante); Releo, de Valencia; Lorca Libros, de Alcorcón (Madrid); Equilibrio Humano, de Las Rozas (Madrid); Librería Al Tossal, de Valencia; Madrid Books, de Salamanca; Las Mil y Una Libros, de Torrevieja (Alicante), y Librería Shora, de Benidorm (Alicante).

La representación gallega estará formada por cuatro establecimientos: A Tobeira de Oza, Fiandón. Libros de Vello y Librería Arcadia, las tres de A Coruña, y A Gata Tola, de Santiago de Compostela.

Durante diecisiete días, hasta el 30 de agosto, los Jardines de Méndez Núñez se convertirán así en un gran escaparate de la bibliodiversidad y, sobre todo, en un espacio para el descubrimiento.

Frente a la novedad editorial, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión propone otra forma de acercarse a la lectura: buscar aquello que ya no es fácil de encontrar, recuperar títulos olvidados y dar una nueva vida a libros que todavía tienen muchas historias que contar.